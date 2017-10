Şefii de la Rutieră, fără conturi, dar cu datorii la bănci

Șefii de la Rutieră, fără conturi, dar cu datorii la bănci

Nu de puține ori, în spatele uniformelor albastre, dincolo de steluțe sau tresele de pe umăr, sub chipiul cu cozoroc alb stă bugetarul… bogat. S-a tot vorbit și se mai vorbește încă despre casele și mașinile luxoase ale polițiștilor, despre ce averi strâng aceștia aflați în slujba statului român și al cetățeanului. În unele cazuri s-au făcut anchete, de puține ori s-a ajuns la o concluzie, iar de cele mai multe ori nu s-a sesizat nicio instituție, așa că totul a rămas la nivel de poveste. Însă, în realitate, dacă te apuci să îi iei la întrebări, polițiștii se plâng că nu sunt atât de avuți pe cât se spune, invocând salariul mic de bugetar. Iar dacă mai pui la socoteală și criza economică ce bântuie prin instituțiile statului, mai că le plângi de milă. Și cum legea le dă șansa și îi obligă totodată să arate lumii întregi cum, din ce și cât de bine trăiesc ei, polițiști bugetari, oamenii legii și-au publicat declarațiile de avere pe anul acesta. La o primă lectură a declarațiilor, șefii de la rutieră din Constanța par să se dezică de legendele cu polițiști bogați și pozează mai degrabă în oameni modești, fără cine știe ce proprietăți imobiliare, însă cu datorii la bănci. Comisarul-șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere Constanța, și-a reînnoit declarația de avere chiar în prima zi a anului 2009. Potrivit documentului, comandantul de la rutieră pare un tip norocos, moștenind vreo 2,5 hectare de teren agricol în comuna Deleni și o cotă parte dintr-un apartament în Constanța. În rest, el mai deține, împreună cu soția, un teren intravilan în municipiul Constanța în suprafață de 3.000 mp, pe care își construiește o casă. La capitolul autoturisme, Dancu este fericitul posesor al unui frumos Mercedes Benz 220 CDI, fabricat în 2005, al cărui preț, la ora actuală, sare de 15.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. De asemenea, tot la capitolul autoturisme, comisarul șef a vândut anul trecut un Mercedes, clasa A, fără să menționeze cui și la ce preț, deși formularul declarației de avere solicita aceste precizări. În ceea ce privește conturile bancare, la Constantin Dancu bate vântul. Nu are niciun leu sau euro depus, însă are datorii cu grămada. Astfel, șeful poliției rutiere are un credit de nevoi personale de 5.000 de euro, luat în 2005 și scadent la anul, dar și un credit ipotecar, contractat anul trecut, în valoare de 114.500 euro (probabil ca să-și ridice casa). Mai departe, Dancu omite să precizeze ce venituri a realizat el în ultimul an fiscal, menționând doar că soția sa a încasat un salariu lunar de 1.200 de lei. Comisarul Tudorel Dogaru este șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din Cadrul Poliției Rutiere Constanța. Potrivit declarației sale de avere, deține un teren intravilan de 680 mp și o casă în localitatea Lazu, și încă o casă în Costinești, în suprafață de 360 mp. În rest, cam sărac domnul comisar. Nu are mașină, nu are bijuterii, acțiuni la societăți, conturi bancare sau bani cash. În schimb, și el, ca și șeful său, are datorii. Trebuie să restituie un împrumut de 30.000 de euro până în 2035 și să înapoieze unui bărbat, Mihai Marcu, suma de 3.000 de euro. La capitolul venituri salariale, Tudorel Dogaru precizează că are un salariu anual de 57.000 lei, în timp ce soția lui a câștigat 20.000 de lei. De asemenea, a mai înregistrat venituri - 1.200 de lei, de la o firmă de pază, unde este cadru didactic, și încă 4.500 de lei, tot pentru activități pedagogice, de la Direcția de Muncă și Solidaritate Socială Constanța. Inspectorul Ciprian Sobaru, șeful Biroului pentru Siguranța Circulației în Mediul Urban Constanța, nu are decât un autoturism BMW, fabricat în 1999, și o datorie de 6.000 de euro la bancă. În rest, nimic, doar salariul de polițist, de aproape 3.000 de lei pe lună. Așadar, șefii poliției rutiere constănțene se remarcă mai degrabă prin datorii la bănci. După cum am citit în declarațiile lor de avere, nu au conturi, nu au proprietăți, bijuterii sau afaceri, ci doar salariile de polițiști.