Şefi "plimbaţi" între secţii de poliţie, în Constanţa

Șefi "plimbați" între secții de poliție, în Constanța

Lipsa unor dotări corespunzătoare, volumul mare de muncă și sentimentul că legea nu îi apără așa cum ar trebui atunci când își fac meseria i-a determinat pe mulți polițiști să aleagă o altă carieră.Vă semnalam, în articolele anterioare, faptul că mulți polițiști constănțeni, tinerii în special, au ales să pună în cui uni-forma cu epoleți pentru a naviga. De data aceasta, vă aducem în atenție o altă situație ce persistă de luni bune în interiorul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, și în special la nivelul Poliției municipiului Constanța: la câteva luni, o mână de polițiști sunt mutați de pe un post de conducere pe altul, de la o secție la alta, fiind nevoiți să facă munca a două sau chiar trei persoane, în vreme ce responsabilii întârzie organizarea unor concursuri pentru ocuparea funcțiilor respective. Iar exemple sunt suficiente…Secții de poliție „grele“ rămase fără șefi Conducerea Poliției municipiului Constanța este asigurată, de câteva luni, de un singur om: de comisarul șef Florin Mănucu, adjunctul instituției. Se impune menționat că funcția de șef a rămas vacantă după ce comisarul șef Emilian Pârvu a fost împuternicit în fruntea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în martie anul acesta, după destituirea comisarului șef Aurelian Pavel. Pentru o vreme, în vârful unității de poliție a fost împuternicit comisarul șef Gheorghe Lucian, de la Serviciul Cabinet al IPJ Constanța, dar, după șase luni, acesta s-a întors pe postul său de la inspectorat.Nici la Secția 1 Poliție (cea care are în supraveghere cartierul Piața Chiliei, o zonă cunoscută pentru gradul de infracționalitate ridicat!), si-tuația nu este mai roz și aici fiind perindați mai mulți șefi într-o perioadă scurtă de timp. Comisarul șef Valentin Ciovică, cel care a câștigat concursul pentru funcția de șef - după ce predecesorul, co-misarul șef Lucian Dinulescu a plecat la structura centrală - a plecat după puțin timp, în prezent fiind împuternicit în fruntea Serviciului de Investigarea Fraudelor. S-a luat această decizie după ce predece-sorul, comisarul șef Ioan Tomescu, a fost destituit din funcție, pentru deficiențe în management. Drept urmare, astăzi, secția este condusă de comisarul șef Manuel Lalu, adjunct, mutat de câteva luni de pe postul similar de la Secția 5 Poliție.Și la conducerea Secției 3, o altă unitate de poliție „grea”, așa cum o caracterizează oamenii legii - având în vedere că are în supraveghere Piața Griviței, centrul municipiului și Gara Constanța -, au tot fost perindați șefi, după ce comisarul șef Mircea Vizitiu a plecat la șefia Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, în octombrie 2012. În prezent, posturile de șef și de adjunct sunt ocupate cu împuterniciți: de subcomisarul Laurențiu Carp, mutat de la Postul de Poliție Mihail Kogălniceanu și respectiv insp. princ. Gheorghe Stanciu, adjunctul Serviciului de Investigații Criminale. Se impune menționat că fostul adjunct, comisarul șef Daniel Badea, și-a dat demisia din funcție.IPJ Constanța, doar cu un adjunct! Mutările din ultimul an au vizat și Secția 5 Poliție, și anume postul de adjunct. Aici, după ce comisarul șef Manuel Lalu a plecat la Secția 1, a fost mutat, pentru o vreme comisarul șef Costel Stamat, adjunctul Secției 2, iar în prezent este împuternicit șeful Biroului Investigații Criminale, de la nivelul Poliției municipiului Constanța, comisarul șef Marian Soare. Iar pentru că postul de la nivelul BIC nu putea rămâne descoperit, conducerea Poliției Constanța a decis mutarea comisarului Lucian Donciu, de la Compartimentul Furturi de Auto, din cadrul IPJ Constanța. De asemenea, împuterniciți sunt, de luni bune, și în fruntea Polițiilor Medgidia și Cernavodă, după ce posturile respective au rămas vacante.Pentru a afla care este motivul pentru care s-a ajuns în această situație, ca oamenii să fie mutați de pe un post pe altul, din jumătate în jumătate de an, în loc să se organizeze concursuri pentru posturile rămase vacante, l-am contactat pe chestorul Bogdan Despescu, inspec-torul șef al IPJ Constanța. „Sunt cazuri punctuale, avute în atenție, cu respectarea procedurilor legale. Unele au fost scoase la concurs, altele urmează să fie scoase la concurs”, a declarat chestorul Despescu, negând că problema pentru care s-a ajuns în această situație ar fi lipsa de personal.În altă ordine de idei, referitor la faptul că nu a fost ocupat nici al doilea post de adjunct al IPJ Constanța, rămas vacant după plecarea comisarului șef Camil Manea, chestorul Bogdan Despescu a precizat că în respectivul caz organizarea concursului sau împuternicirea trebuie să vină de la nivelul structurii centrale.