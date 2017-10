Efectul Colectiv! DECIZIE RADICALĂ LUATĂ de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Efectul Colectiv! DECIZIE RADICALĂ LUATĂ de Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Ştire online publicată Vineri, 11 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În comunicatul ISU se arată că organizatorii de evenimente în aer liber, cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune sau pe o suprafață mai mare sau egală cu 2.500 metri pătrați, trebuie să obțină autorizație de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 lit. r din H.G.R. nr. 1739/2006, completată și modificat cu H.G.R. nr. 19/2014."Pentru spectacole desfășurate în interiorul construcțiilor (săli de spectacole, concerte și altele asemenea) pentru situația în care spațiile sunt încadrate în categoria sălilor aglomerate, (definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securități la incendiu) este obligatorie solicitarea/obținerea autorizației de Securitate la incendiu a construcției. De asemenea „folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.În cazul în care este obținută autorizația de securitate la incendiu, iar organizarea evenimentului nu modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia (capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinație, etc.), autorizația este valabilă numai însoțită de documentația tehnică vizată spre neschimbare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011.Pentru situația în care prin organizarea evenimentului se schimbă condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (schimbarea de destinație, capacitate, fluxuri, etc.) sau construcția în ansablu nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu pentru desfășurarea acestor evenimente, autorizația de securitate la incendiu se emite pe baza documentelor prezentate în Anexele 2,3 prezentate mai jos.Precizăm și faptul că, documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile, înainte de realizarea evenimentului la sediul Inspectoratului.Planificarea, organizarea și desfășurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicați în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.", se mai arată în comunicatul ISU București.