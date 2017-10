Şefa Serviciului Investiţii de la Spitalul Judeţean spune că, aflată în arest, nu-şi poate apăra „imaginea de bun profesionist“

Șefa Serviciului Investiții de la Spitalul Județean spune că, aflată în arest, nu-și poate apăra „imaginea de bun profesionist“

Ieri, magistrații Curții de Apel au admis recursul procurorilor și au dispus emiterea unor noi mandate de arestare preventivă, de această dată pe o perioadă de 29 de zile, și nu pe 20, așa cum dispusese Tribunalul, pe numele celor doi angajați de la Spitalul Județean acuzați de luare de mită Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, recursurile declarate de cei doi angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța împotriva măsurii de arestare preventivă și au dispus admiterea recursului procurorilor, în sensul de a emite mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile, în loc de 20, așa cum a dispus în primă instanță Tribunalul. Hotărârea este definitivă. În fața instanței, Valentin Crăciun și Magdalena Maria Popovici Necula s-au declarat nevinovați și au solicitat judecătorilor cercetarea lor în stare de libertate. Maistrul și liderul de sindicat Valentin Crăciun a spus că nu a pretins și primit vreo sumă de bani. Cei 5.000 de lei, cu care s-a realizat flagrantul, reprezentau o datorie pe care patronul de la SC „Cosmioana” SRL, Iulian Bucur, o avea la el, a declarat Crăciun. El a mai spus în fața magistraților că, în primăvară, dăduse suma respectivă de bani pentru ca Bucur să realizeze lucrări de recompartimentare la sediul Federației Sindicale. Pe de altă parte, el a spus că „nu am încheiat vreun contract, nici măcar în formă de proiect de deviz cu SC Cosmioana SRL pentru reparații la sediul federației”. „În ziua de 28 august (n.r. - când s-a realizat flagrantul) Tudor Cincu a insistat telefonic începând cu ora 8, de 7-8 ori, ca să ne întâlnim, pentru a-mi returna banii (n.r. - pe care spune că i-i dăduse lui Iulian Bucur). Nu i-am cerut vreo sumă de bani în schimbul vreunor favoruri” - a mai declarat inculpatul, dând de înțeles că a fost provocat ca să primească suma respectivă de bani. Maria Magdalena Popovici Necula a solicitat, de asemenea, punerea sa în libertate. „Cred că măsura arestării preventive mă pune în imposibilitatea de a-mi face o apărare eficientă. Se spune că prin pretinsa activitate infracțională aș fi afectat imaginea instituției. Acest lucru nu poate fi un temei pentru luarea măsurii arestării preventive, câtă vreme beneficiez de prezumția de nevinovăție. Consider că menținerea în arest este egală cu vinovăția. Rămânerea în arest înseamnă că eu nu-mi pot apăra imaginea de bun profesionist” - a declarat inculpata. Ea și-a mai completat declarația cu referiri stricte la acuzații și a negat că și-ar fi efectuat lucrări de amenajare la locuința de serviciu cu materiale de construcții sau folosind diferite sume de bani primite de la denunțători. Popovici Necula este proaspăt divorțată și are un copil de șapte ani. Amintim că la data de 28 august, în urma unui flagrant, Valentin Crăciun a fost surprins în flagrant în timp ce primea suma de 5.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, la data de 27 august, două persoane s-au prezentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unde au formulat un denunț penal împotriva lui Valentin Crăciun și a Magdalenei Maria Popovici Necula, prin care au solicitat efectuarea de cercetări penale sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, întrucât primul, în calitate de maistru, și cea de-a doua, în calitate de inginer - șef Serviciul de Investiții Dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pe parcursul executării unui contract de prestări servicii privind modernizarea centralei termice a spitalului, au pretins și primit de la denunțători, în mai multe rânduri, suma de 15.000 lei. Mai mult, Magdalena Maria Popovici Necula, în primăvara anului 2009, ar fi pretins denunțătorilor și ar fi beneficiat de lucrări de amenajare în valoare de 17.000 lei, pentru modernizarea locuinței de serviciu, în scopul avizării devizelor de lucrări. La data de 28 august, Valentin Crăciun a fost surprins în flagrant de procurori în timp ce primea mită suma de 5.000 de lei, de la unul dintre denunțători.