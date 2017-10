Şef nou la Garda de Coastă. În prima zi a mers în inspecţie!

Șef nou la Garda de Coastă. În prima zi a mers în inspecție!

Garda de Coastă are, începând de vineri, un nou director. Este vorba despre comisarul șef Laurențiu Costache, care a fost împuternicit în funcție prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, în locul comisarului șef Cristian Rogojeanu.Sfârșitul de săptămână a venit cu vești pentru polițiștii de frontieră de la malul mării. Începând de ieri, Garda de Coastă are un nou șef: comisarul șef Laurențiu Costache. Co-municatul transmis de repre-zentanții Inspectoratului Ge- neral al Poliției de Frontieră precizează: „Comisarul șef de poliție Laurențiu Costache, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, în condițiile legii, este împuternicit la conducerea Gărzii de Coastă, să asigure conti-nuitatea exercitării actului managerial, până la organizarea concursului de ocupare a funcției. Măsura a fost dispusă ca urmare a încetării de drept a împu-ternicirii comisarului șef de poliție Cristian Rogojeanu în funcția de director al Gărzii de Coastă”. Comisarul șef este absolvent al Institutului de Marină din Constanța și are o experiență de 24 de ani în rândul polițiștilor de frontieră. El a îndeplinit, rând pe rând, funcții de execuție, ulterior de conducere, până să ajungă să ocupe fotoliul de director. Astfel, a fost comandant de navă, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Agigea, șeful Biroului Control din cadrul Direcției Poliției de Frontieră Constanța, iar în ultima perioadă a deținut șefia Biroului de Supraveghere și Control Naval în cadrul Gărzii de Coastă. Vineri, după ce a sosit numirea oficială, polițistul a plecat într-o scurtă inspecție a punctelor din subordine. De altfel, surse din cadrul instituției spun că polițiș-tii de frontieră sunt mulțumiți de varianta aleasă de Ministerul Afacerilor Interne, căci comisarul șef Laurențiu Cos- tache este de-al locului și este muncitor. Nemulțumirea polițiștilor este vizavi de faptul că incertitudinea privind ocupan- tul fotoliului de șef are drept consecință un sentiment de siguranță.Rogojeanu s-a întors la TulceaReamintim că, în urmă cu trei săptămâni, la sediul Inspec-toratului General al Poliției de Frontieră s-a desfășurat con-cursul pentru ocuparea funcției de director al Gărzii de Coastă. Nu mai puțin de șapte candidați din Constanța, Tulcea, Brăila și București s-au arătat interesați și și-au depus dosarele. Printre aceștia s-au numărat și comisarul șef Cristian Rogo- jeanu, aflat până în prezent în fruntea Gărzii de Coastă prin împuternicire, dar și pe co-misarul șef Adi Tobă, fost șef al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, actualmente aflat în fruntea Grupului de Nave Mangalia. Niciunul dintre participanți nu a reușit, însă, să obțină notă de trecere. Menționăm că, după încetarea împuternicirii, comisarul șef Cristian Rogojeanu s-a întors la conducerea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea.