EDITORIAL: Cine ne-a furat Crăciunul?

Orașul e cenușiu, greu, trist. Nimic nu trădează apropierea sărbătorilor de iarnă. Poate niște ghirlande ruginite și o monstruozitate de metal în formă de om de zăpadă dintr-o mare intersecție încearcă să compenseze. Dar fără succes. Constanța s-a întors cu spatele la tradiții și magia acestor sărbători, așteptând în schimb braziliencele goale, fotomodelele în slip și jumătate din beizadelele drogate ale țării.Ne este cât se poate de clar că orașul Constanța există pe harta țării doar două luni pe an, și atunci doar prin cluburile din Mamaia, atunci când administrația Mazăre colorează cu milioane de lei întreaga stațiune. Aduce dansatoare, care alegorice, parada modei, se îmbracă în țar și pașă. Dar Constanța nu trăiește doar prin și pentru turiști. Cum rămâne cu constănțenii? Cu acei oameni care plătesc taxe și impozite la primăria dlui Mazăre, care se luptă cu haitele de maidanezi, care fac slalom pe trotuare printre mașini, gropi și rahat de câine. Lor, în loc de brazi de Crăciun în fața geamului, mai marii urbei le-au sădit clădiri, spălătorii auto, betoane peste betoane.Cu o măiestrie aproape bacoviană, an de an, orașul este stors de orice fărâmă de culoare. Beculețe colorate, moș crăciunii, târgurile de sărbători, concertele de colinde, cam ceea ce vedeți la televizor că se întâmplă în mai toate orașele țării, la Constanța nu există. Nu există de ani buni. Probabil că nu e profitabil pentru un primar care știe că iarna este doar pentru schi în Austria și scufundări în oceanele lumii la mii de kilometri depărtare.În timp ce marile orașe precum Sibiul, Brașovul, Iașiul, Clujul sau Timișoara se scaldă în lumină și culoare, Constanța stă ascunsă în beznă, precum un mic retardat ce bălește doar atunci când vede craci goi și busturi dezgolite. În loc de instalații și iluminat specific de Crăciun, deasupra bulevardelor și trotuarelor ne întâmpină privirile lui Mazăre și Constantinescu, care ne mulțumesc de pe bannerele lor roșii că le-am trimis progeniturile USL-iste în Parlament. Asta în loc de Crăciun Fericit!