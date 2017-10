"Ea e impresionată de iuby al ei, nu ca săracii care se plimbă de mână pe jos" / "Bizonii" care intră cu maşina pe plajă, în vizorul poliţiştilor

7

marlanul mioritic

MARLANUL DIN SPATIUL MIORITIC NASCUT IN CASA DE CHIRPICI,CU PAMANT BATUT IN CURTE SI LATRINA IN FUNDUL CURTII SIMTE NEVOIA SA ARATE CA A DEPASIT STAREA INITIALA DE LA NASTERE. ACESTI MARLANI CU VOCABULAR DE 500 DE CUVINTE, CU PARASUTE INCULTE DUPA EI UITA CA MAI EXISTA MILIOANE DE OAMENI PRIN LUME CARE AU AVERI INCALCULABILE, POSEDA IAHTURI SI AVIOANE SI NU AFISEAZA TOATE ASTEA PENTRUCA ASA AU FOST OBISNUITI. MARLANUL NOSTRU ARE NEVOIE SA AFISEZE BUNASTAREA. IN OCCIDENT UN MILIONAR AUTENTIC DA 10% CIUBUC LA RESTAURANT. LA NOI ESTE DE "BON TON" SA LASI CIUBUC MAI MULT DECAT NOTA DE PLATA . NU ESTE NICIO DIFERENTA INTRE CRATINUL CARE ARUNCA COTORUL DE PORUMB FIERT PE PLAJA SI CELALALT CRETIN CARE ISI GAREAZA BOLIDUL LANGA COTOR. ATENTIE ACESTOR PARVENITI ANALFABETI ;A TRECUT VREMEA CAND ERA CEVA SA AI "MASINA MICA", INVATATI BOILOR SA VA SPALATI PE DINTI, SA VA TAIATI UNGHIILE SI SA VA SCHIMBATI ZILNIC CHILOTII. EXISTA CATIVA CARE AU PRICEPUT CA ATUNCI CAND AI O MASINA DE "MILIOANE" ESTE O CHESTIE DE PRESTIGIU SA AI SOFER SI TU SA STAI PE BANCHETA DIN SPATE.