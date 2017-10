Mărturia violatorului din Valu:

„Ea a vrut să vină la mine acasă, dar nici nu am atins-o“

Judecătorii Curții de Apel Constanța au judecat ieri recursul lui Constantin Mitică împotriva măsurii de arestare preventivă pentru 29 de zile luate de Tribunal. Bărbatul este cercetat că ar fi răpit, violat și tâlhărit, duminică noapte, o fată de 13 ani din comuna Valu lui Traian. În fața judecătorilor, Mitică și-a schimbat declarația dată ulterior în fața Tribunalului, în sensul că a renunțat să mai susțină faptul că a întreținut raporturi sexuale orale cu fata la cererea ei, spunând acum că el nici nu a atins-o. Mai mult, individul susține că totul este o înscenare a poliției din Valu lui Traian pe motiv că este recidivist. Constantin Mitică a povestit că se întorcea de la butic duminică noapte când a găsit-o pe victimă, pe stradă, împreună cu un alt tânăr. Inimă mare, bărbatul de 39 de ani s-a oferit să o conducă pe fată acasă la părinții ei, însă, spune el, pe drum ea s-a răzgândit și i-a cerut să o ducă la locuința lui. Fire cultă și cultivată, acolo, cei doi au purtat discuții vreo jumătate de oră, fără a-și spune nimic, după cum tot el declară, după care a condus-o, ca un domn, la bunicii ei. Deși polițiștii au găsit a doua zi chiloții arși în sobă, telefonul mobil ascuns și cerceii fetei, Mitică susține sus și tare că nici nu a atins-o. „Nu am lovit-o, nu am violat-o și nici nu i-am luat telefonul mobil. Probabil că ea l-a pus pe sobă, la mine acasă, și a uitat să îl ia de acolo. Totul este o înscenare din partea polițiștilor din Valu lui Traian pentru că am fost hoț”, a declarat bărbatul, în fața Curții. Dacă mărturia lui Mitică a stârnit zâmbete printre cei din sală, pledoaria avocatei lui a fost de-a dreptul hilară. Apărătoarea a cerut judecătorilor să îl pună în libertate pe cel acuzat de lipsire de libertate, viol și tâlhărie deoarece… el se consideră nevinovat. Mai mult, avocata a susținut că atâta timp cât Mitică al ei se crede cu conștiința împăcată, decizia Tribunalului de a-l aresta este ilegală deoarece încalcă prezumția de nevinovăție. Bineînțeles, judecătorii au respins recursul, urmând ca Mitică să fie cercetat în stare de arest preventiv.