"E păcat că persoane publice ţin să se facă de râs şi îşi etalează ignoranţa pe Facebook" / Poliţistul Godină, după gafa din trafic a Adrianei Săftoiu

"E păcat că persoane publice țin să se facă de râs și își etalează ignoranța pe Facebook" / Polițistul Godină, după gafa din trafic a Adrianei Săftoiu

Ştire online publicată Duminică, 25 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Săftoiu, purtătorul de cuvânt al PNL, a povestit pe Facebook o întâmplare nu tocmai fericită. S-a întâlnit cu Poliția rutieră din Capitală și susține că a fost oprită de polițiști, care i-au spus că este filtru organizat, dar când a cerut să vadă actele doveditoare ale acestei acțiuni, polițiștii au dat din colț în colț și în cele din urmă i-au dat actele înapoi.Cu umorul său specific, polițistul Marian Godină îi răspunde Adrianei Săftoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook:"M-am trezit azi cu zeci de mesaje cu postarea doamnei Ana Adriana Săftoiu și eram întrebat ce părere am, așa că am citit cu atenție textul doamnei, fiind o condiție esențială pentru a îmi putea da cu părerea. Nu de alta, dar sunt mulți care citesc doar titlul și apoi comentează.Am găsit în acel text aroganța specifică omului care se crede mai presus de ceilalți și aici nu mă refer doar la polițist.Nu prea mă mai miră când opresc pe cineva și mă întreabă de ordinul de serviciu și dacă am voie să îl opresc, internetul e de multe ori o sursă proastă de informație, dar e păcat că persoane publice țin să se facă de râs și își etalează ignoranța pe Facebook. Doamna Săftoiu ar trebui să știe că nu există un astfel de ordin de serviciu și ar trebui să știe că polițistul te poate opri doar pentru verificarea documentelor. Și asta nu o spun eu, o spune legea, mai exact art.182 din HG1391 care arată cam așa:Art. 182. – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către polițistul rutier sau, după caz, de către polițistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situația în care există indicii temeinice despre săvârșirea unei contravenții ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte și a bunurilor care fac obiectul urmăririi, PRECUM ȘI PENTRU VERIFICAREA DEȚINERII DE CĂTRE CONDUCĂTORII VEHICULELOR A DOCUMENTELOR PREVĂZUTE DE LEGE.Știați de articolul ăsta, doamna Săftoiu? Cred că nu. Dar că nu aveți voie să coborâți din mașină știați? Nici asta nu știați, din moment ce vă lăudați că ați coborât, moment în care "ați fost detectată ca persoană". Mi-l și închipui pe polițistul care "v-a detectat" cum s-a speriat brusc și i-a șoptit colegului: "mă, las-o în pace, că e doamna Săftoiu și cum ajunge acasă, cum scrie pe Facebook că nu cunoaște legea și cere polițiștilor ordine de serviciu, de care o fi citit dumneaei pe internet."Mi-a plăcut finalul, când eroina noastră i-a salvat de la a fi abuzați și pe ceilalți șoferi opriți. Cât noroc au avut acei șoferi cu dumneavoastră, de nu erați dumneavoastră acolo, ar fi trebuit să arate actele polițiștilor, iar dacă erau în regulă ar fi fost nevoiți să plece liniștiți spre casă! Mare noroc că i-ați salvat de asemnea nemernicii!Sper să observați că am luat de bun tot ce a scris doamna Săftoiu însăși, fără să pun la îndoială că nu ar fi adevărat ce a povestit.Cât despre polițiștii aroganți și care vorbesc mai mult decât trebuie, nu am negat niciodată că sunt și ei printre noi, dar sunt convins că povestea celor doi polițiști din text, pe care nu o cunosc, ar arăta cu totul altfel.Până una alta, sper că doamna Săftoiu a învățat azi că polițiștul te poate opri, perfect legal, doar pentru verificarea documentelor, că nu există ordin de serviciu cu locul și ora la care polițistul te poate opri și că nu are voie să coboare din mașină pe timpul controlului.Și cel mai important, doamna Săftoiu, ar trebui să învățați că, la volan, singura calitate pe care o aveți și care poate fi "detectată" este cea de conducător auto și atât!P.S. Eu a trebuit să vă "detectez" cu Google, atât de cunoscută "ca persoană" îmi sunteți.Sper să nu vă ștergeți sau să vă editați postarea, apreciați că v-am dat share."