E oficial! Cămătarii vor face închisoare

ce inseamna -din punct de vedere juridic- "dobinda excesiva"? Eu cred ca bancile dau imprumuturi cu dobinda excesiva. Mai ales daca tinem cont de dobinzile la depozitele populatiei, pe care le ofera. Si de taxele pe care te obliga sa le platesti. Un depozit depus la o banca, este retras fara nici un cistig -uneori mai trebuie sa dai de la tine-, dupa ani de zile de tezaurizare la ei. (Pro memoria: CEC-ul comunist dadea 3% la depozitelke la vedere si 5% la depozitele pe termen. In conditiile in care inflatia era sub 2%. Chiar mai mica.) Legea trebuie sa cuprinda procentul exact dupa care perceperea dobinzii este considerata camata. Si trebuie sa ia masuri impotriva mijloacelor de estorcare de bani, de la datornici. (Amenintari, agresiuni, santaj etc.) Altfel, blablabla...