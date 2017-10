Presiuni de ordin psihologic

E greu printre străini

Miercuri, 31 Octombrie 2007

Imigranții din Portugalia sunt supuși, în general, unor presiuni de natură psihologică, spre deosebire de imigranții portughezi din Europa asupra cărora se exercită amenințări fizice, relevă studiul „Combaterea traficului de ființe umane și a muncii sub amenințare în Europa - cazul Portugaliei”, coordonat de Direcția Generală de Studii, Statistici și Planificare din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și de Organizația Internațională a Muncii. Investigatorii celor două instituții au efectuat cercetări asupra modalităților de exploatare a muncii imigranților și asupra traficului ilegal de persoane în Portugalia, dar și asupra exploatării muncii emigranților portughezi. În ce-i privește pe imigranții din Portugalia, studiul concluzionează că situațiile extreme legate de exploatarea prin muncă a acestora „nu par să se confirme”, deoarece „există forme mai subtile de coacțiune și presiune psihologică asupra muncitorilor imigranți care rezultă din precaritatea și fragilitatea statutului lor juridic și din slaba lor capacitate de a negocia pe piața muncii”. Falsele promisiuni asupra condițiilor de muncă care includ și posibilitatea încheierii unui contract care să le permită legalizarea și obținerea vizei de lucru, constituie doar o parte din practicile patronatului în scopul de a-i înșela pe muncitorii imigranți. Imigranții din Portugalia sunt, de asemenea, supuși unor situații precum neplata la timp ori deloc a salariilor, falsele declarații asupra veniturilor încasate, orele în plus lucrate și neremunerate sau neplata taxelor pentru asigurările sociale. Conform documentului, majoritatea patronilor portughezi încearcă să-și înșele angajații imigranți prin diferite modalități legate de condițiile de pe piața muncii și de statutul lor juridic, dar nu au relații permanente cu rețelele de trafic ilegal de persoane. Raportul mai relevă că emigranții portughezi sunt supuși, deseori, amenințărilor de ordin fizic în țările în care s-au stabilit. De pildă, în Spania și în Olanda, portughezii sunt amenințați de multe ori cu concedierea imediată care implică și părăsirea locuințelor disponibilizate pentru ei și familiile lor. Printre alte probleme citate în studiu se mai numără „nerespectarea condițiilor de muncă stabilite inițial”, concedierile arbitrare, salariile inferioare celor practicate în respectiva țară sau excesul de ore suplimentare. Raportul mai dezvăluie că, cel puțin în Spania, exploatarea în sectorul construcțiilor civile capătă dimensiuni alarmante prin discriminările fățișe la nivel salarial și prin nerespectarea flagrantă a normelor de protecție a muncii. În plus, victimele locuiesc în condiții de mizerie, în barăci sau în grajduri. Investigatorii Ministerului Muncii apreciază că frica de a nu rămâne pe drumuri, precum și rușinea de a se întoarce în Portugalia fără resurse financiare și de a recunoaște că s-au lăsat înșelați, fac tot mai multe victime. 