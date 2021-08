DURERE FĂRĂ MARGINI după ce un tânăr din Satu Mare s-a înecat la Costinești

Dan avea doar 19 ani, iar viața i-a fost curmată brusc, în timp distracției pe litoral. Tânărul este cea mai recentă victimă răpusă în Marea Neagră. Incidentul a avut loc luni, 2 august, la Costinești, unde tânărul se afla împreună cu mai mulți prieteni. Aceștia au ieșit pe mare cu o saltea gonflabilă, în zona epavei, dar a căzut în mare, după ce salteaua a fost răsturnată de valuri.Tânărul nu a reușit să iasă la suprafață, iar un salvamar pe skyjet a intervenit pentru a-l aduce la mal și l-a resuscitat până la sosirea echipei medicale, care a continuat resuscitarea. Din nefericire, fără succes.Acasă, in Tara Oașului, durerea e fără margini, iar mesajele care îl plâng pe tânăr curg unul după altul, transmite publicația Obiectiv SM.„Doamne, Văruțu meu drag nu-mi vine să cred și nici în momentul de față nu cred, și nu voi crede niciă dată că tu ai plecat dintre noi, familia ta, dintre noi toți, prietenii tăi , și ne-ai lăsat o durere nespus de mare în suflete, Fie ca bunul Dumnezeu să-ți aline sufletul”, este mesajul unei rude a tânărului.„Doamne, Dănică cum îmi plăcea mie să-ți zic , o sa rămâi mereu printre noi prietenii tai, familia ta, printre noi toți o sa fii mereu lângă noi, și tu de acolo de sus din ceruri dintr-o lume mai buna ,, o sa ne veghezi pe noi Toți și o sa ai grija de noi Toți și o sa ne păzești de rele… Vărule drum lin spre cer Dumnezeu sa te aibă in grija lui ..te vom iubi meru de aicea de pe pământ , și tu la fel de acolo de sus din ceruri pe noi ne vei iubi Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, este alt mesaj postat pe Facebook.Sursa foto: Obiectiv SM