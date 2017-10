După Tomis, un alt bulevard se pregăteşte de "schimbarea la faţă"

9

canalele de drenaj

Toata lumea e suparata,daca nu se face ,de ce nu se face,daca se face ceva ,de ce se face si tot asa.Ideea e foarte buna cu pistele de bicicleta pe bulevard si sper cat mai curand sa fie in toata Constanta.Problema e ca daca treceti si va uitati pe benzile de bicicleta au ramas canalele de scurgere/drenare a apei de ploaie si acestea sunt la un nivel de aproximativ 6-7cm sub nivelul asfaltului.Daca cumva vi cu viteza cat de cat,parerea mea e ca dintr-o dimineata reusita vom avea una de cosmar in spitalul judetean, cu oase rupte si cine mai stie ce.Pacat ca nu se face absolut nimic cu cap,chiar daca sunt bani.Ar trebui toti acesti arhitecti,ingineri si specialisti trimisi doar 3 luni in Olanda sa vada si sa invete ceva de la adevaratii arhitecti ai lumii moderne.