De bucurie că au scăpat de pușcărie

După sex, fetele de pe variantă vor da iama la Fisc

Noul Cod Penal, care va intra în vigoare la data de 1 octombrie, vine cu câteva "surprize" la purtător. Printre acestea: prostituția nu mai este pedepsită cu închisoarea, incestul nu mai este incriminat și nici avortul săvârșit de mame. Catalogată drept "cea mai veche profesie din lume", prostituția a intrat, adesea, în vizorul guvernanților, este subiectul hulit de Biserică ori fenomenul pus la zid de moraliști.S-a încercat, printr-un proiect propus de Silviu Prigoană, legalizarea prostituției dar, la începutul acestui an, Comisia Juridică a Senatului a respins propunerea respectivă. Unii interpretează modificarea din noul Cod Penal, respectiv faptul că prostituția nu se mai pedepsește cu închisoarea, drept un pas spre o legalizare ulterioară a acesteia. Alții spun că efectele coercitive de până acum pentru prostituție erau neîn-semnate, pășind anual în închisorile din România, în medie, 15 femei condamnate pentru o astfel de infracțiune, deci s-a dovedit că acele reglementări nu aveau efectul scontat. Cale lungă până la legalizare…Inclusiv unul dintre experții care au contribuit la redactarea noului Cod Penal, Valerian Cioclei, a explicat că această cifră vine în contradicție cu ceea ce se întâmplă în realitate, deoarece este evident pentru toată lumea că pe străzi există mult mai multe persoane care practică prostituția și mult prea puține dintre acestea au ajuns în spatele gratiilor. "Nu severitatea aplicării pedepselor, ci siguranța aplicării lor are un efect preventiv", a subliniat Cioclei.Profesorul Cioclei mai explică: "Spectrul sancțiunii penale pa-ralizează orice tentativă de emancipare a femeilor exploatate de către proxeneți, le anulează șansele de a se smulge din angrenajul diabolic în care au intrat, de cele mai multe ori fără vină. Când societatea îți lipește eticheta de infractor nu poți avea forța și curajul de a apela la oamenii legii, de a demasca teroarea la care ești supus. Dezincriminarea ar însemna pentru multe dintre acele femei o șansă reală. Firește că dezin-criminare nu înseamnă legalizare. Firește că morala creștină și mo-rala socială trebuie să dezavueze în continuare astfel de com-portamente".Pentru a fi însă legalizată prostituția, va fi nevoie de o lege care să reglementeze practicarea acestei meserii, așa cum a subliniat și ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, care, în urma acestor modificări legislative, a fost asaltat de întrebări cu privire la o așa-zisă "legalizare" a fenomenului.Un alt argument pentru modifi-cările legislative făcute în această privință a fost că incriminarea pros-tituției în Codul Penal descurajează persoanele care sunt victime ale traficului de persoane să se adreseze organelor de urmărire penală și să denunțe inițiatorii grupurilor infracționale organizate.Cine-și imaginează că prostituatele vor face coadă la plătit amenzi…Problema majoră este însă legată de faptul că prostituatele, în marea lor majoritate, nu plătesc nici un bănuț la stat din amenzile pe care Poliția le aplică. Nici de acum încolo nu există speranțe că lucrurile se vor schimba… Să nu vă imaginați că, după o noapte la "produs", fetele se vor încolona la Fisc să vireze la stat o parte din banii trudiți din greu! Prin urmare, nu vom avea decât o lege fără efect, așa cum sunt multe pe la noi…Organizația Mondială a Sănătății estimează că în România sunt între 23.000 și 47.000 de prostituate. Dacă luăm în calcul numărul minim, câștigul prostituatelor ar fi de 92.000.000 de lei pe lună, adică peste un miliard de lei pe an, respectiv 100 de milioane de euro.Statele care au preferat legalizarea se laudă cu alte performanțe. De exemplu, în Germania, cele 400.000 de prostituate plătesc anual taxe de două miliarde de euro.Până la zece ani de pușcărie pentru proxenetismDe rigorile legii nu scapă însă proxeneții, care riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani. Articolul 211, din Codul Penal la alin. 1 și la alin. 2, prevede "determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi", cât și "în cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi".