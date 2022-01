După reparații, două marșuri de instrucție, în 2022, petru nava-școala Mircea

Fortele Navale Romane prezinta, in cadrul unui intalniri informale, planurile pentru anul 2022, principalele operații, misiuni și exerciții la care Forțele Navale Române vor participa în acest an. De asemenea, sunt prezentate principalele lucrări de reparații si modernizare in cadrul flotilei militare romanesti, precum si proiecția dezvoltării Forțelor Navale Române.

Potrivit purtatorului de cuvant al Fortelor Navale Romane, Cornel Pavel, nava-scoala "Mircea" va avea, in 2022, două marșuri de instrucție în

Mediterana, la care vor participa atat studenti de la Academia Navala, cat si elevi de la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale Romane.