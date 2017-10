„După mine, criminalii aceia ar trebui închişi pe viaţă!“

Băhăian, despre complicii lui:

„După mine, criminalii aceia ar trebui închiși pe viață!“

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, vineri, recursul declarat de Sergiu Băhăian, împotriva deciziei judecătorilor de la Tribunal prin care a fost prelungit mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui. Din nou, el a cerut judecătorilor să fie pus în libertate și să nu îl bage în aceeași oală cu „acei criminali“ (Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș). „Am fost supus unor atacuri mediatice greu de suportat. Vă rog să nu vă lăsați influențați de ce se scrie în presă! Presa a avut un cuvânt greu asupra mea, m-au mediatizat și pe Euronews ca fiind unul dintre cei mai mari criminali ai omenirii. Stau închis de aproape cinci luni, toată lumea m-a părăsit, familia, prietenii, mama, sora, copilul… De când sunt închis nu am primit nicio vizită. Vreau să fiu condamnat pentru ce am făcut și am recunoscut, pentru infracțiunile economice pe care mi le asum, nu pentru ce nu am făcut. Dacă ar fi după mine, criminalii aceia ar trebui închiși pe viață, Șlepac și Grigoraș. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Ei i-au omorât pentru a-și ascunde faptele. Chiar și în revista oficială a Poliției Române am apărut ca fiind comandant de oști, cu locotenenți și colonei, ei deja s-au pronunțat asupra mea deja! Eu sunt regizor de teatru, nu știu dacă voi mai putea să mă integrez în lumea artiștilor după ce am trecut prin ce am trecut” - a declarat Sergiu Băhăian în fața magistraților. Sergiu Băhăian este acuzat că, la finele anului 2007, alături de Valentin Șlepac ar fi inițiat un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iordan, Adrian Grigoraș, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan, în scopul de a obține, în mod ilicit, mai multe beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale, cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing. De asemenea, Băhăian, în 2008, l-ar fi instigat pe Valentin Șlepac să îi omoare pe Ionel Ulezu și Petrică Captalan. Ion Bojin, cel care s-a aflat în anturajul persoanelor amintite, a fost cel care a povestit anchetatorilor că Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș i-au omorât, în ordine cronologică, pe Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan. Motivul uciderii acestora a fost că cei patru ajunseseră în situația de a divulga autorităților modalitatea în care s-au desfășurat activitățile comerciale ilicite, prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori.