După ce a primit un milion de euro despăgubire de la CNADNR, tânăra care şi-a pierdut mâna într-un accident cere încă două milioane de lei

După ce a primit un milion de euro despăgubire de la CNADNR, tânăra care și-a pierdut mâna într-un accident cere încă două milioane de lei

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit avocatului Elenei Ghegeliu, tânăra solicită de această dată CNADNR despăgubiri materiale în valoare de două milioane de lei, reprezentând contravaloarea protezelor de care are nevoie, transmite MEDIAFAX. Dosarul a fost depus la Tribunal Constanța în 2 iulie, iar până în prezent nu a fost stabilit un termen de judecată.Instanța supremă a decis, în 11 iunie, ca CNADNR să îi plătească daune morale de un milion de euro Elenei Ghegeliu, decizia fiind irevocabilă. Opt zile mai târziu, CNADNR i-a plătit tinerei suma de 4,4 milioane lei, echivalentul a un milion de euro.Drama fetei a avut loc în 2006, în a doua zi de Crăciun. Tânăra se îndrepta către Brașov, cu o Dacie. Șoferul autoturismului era Claudiu Ionuț Ion, iubitul fetei. Aceștia mergeau pe drumul național, iar la kilometrul 34, tânărul a evitat un BMW, rămas neidenti-ficat, care i-a tăiat fața. În acel moment, pentru a nu intra în coliziune cu bolidul, șoferul a tras dreapta de volan, moment în care a intrat într-un parapet metalic de pe marginea drumului, care era deteriorat. Parapetul a străpuns portiera din partea dreaptă a mașinii și a intrat direct în mâna fetei. Brațul fetei a fost amputat de medici.În urma stabilirii vinovăției, Georgiana Elena Ghegeliu a dat în judecată Compania Națională Autostrăzi și Drumuri Naționale din România pentru daune morale, dosarul judecându-se la Tribunalul București. Magistrații bucureșteni i-au dat câștig de cauză tinerei, obligând CNADNR să plătească un milion de euro daune morale, despăgubiri considerate record."Nu mai sunt același om", transmitea Georgiana, printr-o declarație acordată de avocații săi pentru adevărul.ro. "Nu mai am prieteni și am ales, de multe ori, să stau singură. Nu pot să mă duc la plajă sau să dansez, cum fac alți tineri. Chiar și lucrarea de licență am decis să o dau iarna, pentru a nu fi nevoită să port bluze cu mâneci scurte", mai spune tânăra.După tragicul accident în care Georgiana Elena Ghegeliu a rămas fără mâna dreaptă, tânăra spune că oamenii au început să o privească altfel. Unii se uitau la ea cu milă, alții ca la un monstru. Așa că Georgiana s-a hotărât să arate tuturor cât este de frumoasă. Ascunsă sub pseudonimul "Angelina", ea a acceptat să participe la o ședință foto organizată de un site din Germania. Avea două obiective: să spună tuturor că este o tânără atractivă, în ciuda brațului amputat și să demonstreze că o persoană care nu are o mână poate să fie un model profesionist.Între timp, tânăra a realizat mai multe ședințe foto și video, iar mesajul ei a convins mai multe victime din România, și nu numai, să nu se mai ascundă o viață întreagă, potrivit click.ro.