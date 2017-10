„După 23 de ani dedicaţi Poliţiei Române, aveam dreptul măcar la respect!“

Șeful demis al BCCO Constanța, comisar șef Aurelian Pavel:

„După 23 de ani dedicați Poliției Române, aveam dreptul măcar la respect!“

Comisarul șef Aurelian Pavel este decis să atace în instanță decizia prin care a fost destituit din fruntea Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Constanța. Mai mult, polițistul a afirmat că este dezamăgit de felul în care a fost anunțat de demiterea lui, după 23 de ani dedicați Poliției Române: prin presă! De la începutul săptămânii, doi șefi ai unor structuri de poliție din județul Constanța au fost schim-bați din funcție: după comisarul șef Emilian Nicolae, înlăturat din fruntea Poliției orașului Cernavodă, fiind anchetat într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, al doilea în cazul cărora șefii de la centru au luat decizia schimbării din funcție a fost comisarul șef Aurelian Pavel. Măsura, după cum au precizat reprezentanții Poliției Române într-un comunicat de presă, a fost justificată de „deficiențele în activitate” descoperite de Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne și de Direcția de Control Intern a Poliției Române.„Sunt dezamăgit!“Polițistul constănțean a anunțat, încă de ieri dimineață, că nu va rămâ-ne impasibil, ci va lua atitudine.„În următoarele 24 de ore, voi face un comunicat de presă prin intermediul avocatului meu, pentru a prezenta publicului punctul meu de vedere, față de constatările Comisiei de disciplină din cadrul IGPR. Totodată, voi contesta această măsură, atât pe cale ie-rarhică, cât și în instanță”, a precizat cms. șef Pavel. Pe de altă parte, polițistul s-a declarat dezamăgit de modul cum a fost înștiințat de măsura luată în privința lui, în condițiile în care și-a dedicat Poliției Române mai bine de două decenii din viață, iar mun-ca desfășurată a fost apreciată, inclusiv printr-o serie de distincții. „Sunt dezamăgit de faptul că, încă o dată, aflu din mass-media hotărâri și decizii interne. Cred că după 23 de ani dedicați Poliției Române, din care nouă ani la comanda unor structuri de Combatere a Crimei Organizate, cu rezultate de excepție SINGULARE în istoria Poliției Române, după câștigarea în doi ani consecutivi de către bri-gada pe care o conduc a titlului de «Polițistul Anului» la categoria «Combaterea criminalității organizate» pentru cazurile «Tonele de cocaină» și «Cazul Băhăian», aveam dreptul măcar la respect”, a transmis comisarul șef de poliție Aurelian Pavel.„Păcatele“ de la Crimă Organizată…Reamintim că Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța a fost de mai multe ori în atenția opiniei publice, în acest an, pentru aspecte nu tocmai măgulitoare. La începutul lunii mai, patru po-lițiști de la această structură (Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ștefan Zaharia, Dragoș Emil Petcu și Cristian Dolană) au fost acuzați că au recurs la practici ilegale în cadrul unei anchete. Ei au fost acuzați că au sechestrat și torturat un investigator sub acoperire, tocmai pentru a-l determina să recunoască faptul că este… sub acoperire! În prezent, cei patru sunt judecați pentru aceste fapte. Ulterior, la structura constănțeană au descins echipele de control de la minister și de la IGPR, după ce în presa centrală a fost făcută publică o listă de „cadouri” (pește, vin, whisky) pe care ofițerii de la Crimă Organizată le-ar fi făcut mai marilor din Poliție. Deși nu au putut să stabilească, în mod cert, dacă „atențiile” au fost trimise (justificând prin faptul că a trecut o perioadă de timp considerabilă de la redactarea listei), echipele de control au stabilit că lista ar aparține comisarului șef Aurelian Pavel. Mai mult, transmiteau reprezen-tanții MAI imediat după încheierea controlului, „pentru eliminarea oricăror suspiciuni care ar putea plana asupra probității morale a ofițerilor menționați în acel înscris, propunerea Corpului de control al ministrului a fost aceea de a trimite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul cu rezultatele acestei verificări, în vederea continuării cercetărilor”. Totodată, la finalul verificărilor s-a stabilit demararea unor cer-cetări disciplinare care-i vizau pe cms. șef Pavel și pe adjuncții săi, cms. șef Cristian Victor Lipan (Anti-drog) și cms. șef Niculae Dobrescu (Combatere a finanțării terorismului și spălării banilor). De altfel, odată cu șeful BCCO Constanța s-a luat decizia retrogra- dării pe o funcție inferioară și a unuia dintre adjuncți, respectiv a cms. șef Lipan.