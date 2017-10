Dumitru Martin, arestat de agenţii FBI la San Francisco!

Dumitru Martin, arestat de agenții FBI la San Francisco!

Dumitru Martin, acționar al Polaris Constanța, unchiul deputatului PSD Eduard Martin, a fost arestat de FBI și acuzat de mituirea unui ofițer din cadrul Forțelor Aeriene (US Air Force) pentru obținerea unui contract în valoare de 10,35 milioane dolari la baza Kogălniceanu, scrie presa americană.Potrivit Sacramento Bee online, Dumitru Martin, acționar la Polaris Constanța alături de deputatul PSD Eduard Martin, a fost arestat de FBI în 1 decembrie, pe Aeroportul Internațional din San Francisco, unde ajunsese de la New York. El fusese invitat la o întâlnire la San Francisco de către agenți sub acoperire, care s-au prezentat drept mijlocitori în acest aranjament în vederea dării/luării de mită.Dumitru Martin este fratele fostului prefect de Constanța, Gheorghe Martin și fost soț al Corinei Martin.