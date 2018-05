Dumitru Dragomir, audiat la DNA. "Este un dosar legat de oameni din fotbal"

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Dumitru Dragomir a fost audiat, miercuri, la DNA, în calitate de martor, într-un dosar legat de oameni din fotbal.Dumitru Dragomir susține că dosarul nu are legătură cu FRF sau LPF."Am fost chemat ca martor într-un dosar în care nu am voie să vorbesc. Este legat de fotbal, cu oameni noi și vechi. Nu am voie sa spun nici ce persoane. Aici se teme toată lumea. Vii martor, poți să ieși inculpat. S-au reclamat între ei", a declarat Dumitru Dragomir la ieșirea din sediul DNA.