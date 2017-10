Duelul penalilor de la "Ovidius". Condamnatul Dănuţ Epure, atac la Ţarălungă: "Se ştia că vindea examene. Mi s-a spus să stau în banca mea"

Duelul penalilor de la "Ovidius". Condamnatul Dănuț Epure, atac la Țarălungă: "Se știa că vindea examene. Mi s-a spus să stau în banca mea"

„Se știa de multă vreme că acest Țarălungă vindea examene în Universitatea „Ovidius”: de admitere, de promovare și licență. Mai mult decât atât, se pare că avea o „ofertă completă” adică de la admitere până la licență. Același lucru se întâmpla și la Medicină Generală iar persoanele ce făceau acest lucru sunt binecunoscute în mediul universitar și în oraș”, afirmă Dănuț Epure pe blogul său.Fostul rector mai spune că a descoperit activitățile ilicite care aveau loc sub conducerea sa, dar că a fost sfătuit să stea în banca sa. „În perioada în care am fost rector am descoperit aceste „filiere” iar în momentul în care m-am apropiat cam… mult, mi s-a transmis prin diferite forme să las Medicina și Farmacia că sunt un „stat în stat”. Aceleași mesaje continuau să îmi spună să rămân în „banca mea” pentru că altfel mi se vor întâmpla… „lucruri”. Atunci nu am crezut, dar după cum au decurs evenimentele, se pare că i-am subestimat pentru că au trecut la atac și au câștigat”, mai precizează Epure.Condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită, Dănuț Epure dă de înțeles că ar vrea să revină în cadrul Universității Ovidius, arătând că înlăturarea sa este temporară. „Victoria este temporară, pentru că Țarălungă, denunțătorul prin ricoșeu, deși denunțarea viza altă persoană din UOC, țința fiind eu, este acum condamnat pentru 11 infracțiuni de luare de mită la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Se pare că victoria temporară începe să se întoarcă împotriva uneltelor ce au dus la înlăturarea mea la fel de temporară”, a conchis Epure.Alături de condamnarea la închisoare cu suspendare, Dănuț Epure s-a ales și cu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcția de rector la orice instituție de învățământ, pe o durată de 2 ani. De cealaltă parte, așa cum ține să scoată în evidență fostul rector al Universității Ovidius, Țarălungă a fost condamnat în primă instanță pentru 11 infracțiuni de luare de mită la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Dănuț Epure a fost arestat preventiv în luna iulie 2013. El a ieșit din spatele gratiilor în luna aprilie 2014, după o decizie a Curții de Apel București, care a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Un an mai târziu, în luna iulie 2015, Dănuț Epure scapă și de măsura arestului la domiciliu, așteptându-și sentința sub control judiciar.