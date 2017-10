DUBLĂ TRAGEDIE! MEDIC REZIDENT LA SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, MORT DUPĂ CE A UCIS, CU MOTOCICLETA, O FEMEIE

3

Drum periculos

Atât țin cât nu vor fi camere de supraveghere/radar, pe DN 3 spre Valu lui Traian , mereu vor fi accidente grave. Fiindcă se circula cu viteze foarte mari , ilegale. Dar se pare ca nimeni nu are nici un interes , probabil ca sa nu-i încurce pe unii smecheri( AKA. Oameni ai legii) care circula pe drumul asta. Eu unul nu am văzut vreun radar pe drumul asta in ultimii ani.