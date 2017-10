Dublă catastrofă: două avioane înfipte în malul Dunării, la Cernavodă

Ştire online publicată Luni, 15 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Era într-o zi de vineri, zi de iarnă, cu temperaturi puțin peste zero grade, cerul senin și vizibilitatea bună, 8-10 km.Pregătirea misiunii din 25 ianuarie a anului 1957 a fost consemnată de piloți cu o zi înainte, la pregătirea preliminară, în caietele lor de studiu și cuprindea printre altele un traiect de zbor pentru instruirea în navigația aeriană. Traiectul de zbor urma să se execute la joasă înălțime, în celulă (câte două avioane), la 500 de metri, pe următoarele laturi: Mihail Kogălniceanu - Tulcea - Brăila - Hârșova - Cernavodă - Medgidia - Mihail Kogălniceanu. Comandanții de escadrilă au dat aprobarea misiunilor prin semnătură pe caietul de pregătire al fiecărui pilot.După servirea mesei de dimineață, pregătirea nemijlocită a zborului și controlul medical, tensiune și puls, piloții celor trei escadrile au mers la avioane unde au primit raportul tehnicilor. Fiecare pilot avea avionul lui. S-au îndreptat către avioanele lor și locotenentul-major Ludovic Cociș, promoție 1952 și locotenentul Dumitru Baboniu, promoție 1954, componenți ai escadrilei a II-a comandată de căpitanul Constantin Popescu. Cociș era un tânăr de statură potrivită cu părul roșcat și mustață. Baboniu era puțin mai înalt, dar timid și cu mult bun-simț.Cociș avea 25 de ani, iar Baboniu 22, ambii fiind căsătoriți, Cociș având la acea dată și un copil de 3-4 ani. Baboniu abia se căsătorise. Locuiau amândoi la blocurile de la pădure, în comuna Mihail Kogălniceanu unde li se repartizase câte-un apartament după ce fuseseră încadrați la Regimentul 172 Aviație Vânătoare Reactivă.„Pregătit pentru pronire“După controlul exterior al avioanelor, verificare difuzor, jambe, locaș escamotare, eleroane, profundor și direcție stabilizator, cei doi au urcat în cabine, legându-și peste mijloc centurile parașutei de salvare și ale scaunului de catapultare.Cociș, capul formației (celulă) de avioane, a cerut conducătorului de zbor (CZ) aprobarea pentru pornirea formației. CZ era locotenent-colonelul Ioan Enache, ofițerul navigator al regimentului.Avioanele subsonice S-102 decolau două câte două la intervale între formații de 3-4 minute. Cociș a dat drumul la frâne și avionul 751 a zvâcnit către intrarea la pistă urmat de Baboniu cu avionul 763 cam la 30-40 metri distanță.Avioanele reactive subsonice S-102, simultan, au început rulajul pe pistă și, la viteza de 150 km/oră, au ridicat roata de față. Apoi s-au desprins de sol pe la 200 km/oră intrând într-o pantă de urcare.Au urcat până la 500 de metri înălțime și s-au înscris pe cap compas 010 grade spre Tulcea, primul reper. Ambii piloți au pornit cronometrul de bord. Aveau de parcurs până la Tulcea 95 km cu viteza de 600 km/oră într-un timp de nouă minute și jumătate.- Uraniu sunt 751 la primul reper.Cele două avioane au intrat în viraj stânga către al doilea reper. Aveau de parcurs până la Brăila o distanță de 65 km pe cap compas 280 grade în șase minute și jumătate.- Uraniu sunt 751 la reperul doi.„Mă apropii de Cernavodă. Sunt 751“După ce au trecut de Brăila, zburau deasupra Dunării când, după aproximativ patru minute, aproape de Hârșova, în fața celor două avioane aerul devenea tot mai cețos. Pe cât înaintau mai mult aceste fuioare de aer cețos deveneau un nor compact, puțin întunecat, ce se dezvolta pe verticală și orizontală.Cociș s-a uitat în jos prin ochiul mic de geam al cabinei. Dunărea nu se mai vedea. Cronometrul de bord indica șapte minute de zbor de la Brăila, semn că trecuseră de Hârșova. Cociș a virat ușor stânga pe cap compas 165 grade spre Cernavodă unde aveau de parcurs 40 km în patru minute..- 751 sunt Uraniu control radio.- Mă apropii de Cernavodă. Sunt 751.De ce n-o fi spus în ce condiții zboară atunci când navigatorul de la stația de dirijare l-a chemat prin radio?!... Zburau în „orb”, vizibilitate zero. Prea sigur pe el, fără să mai urmărească altimetrul de bord, Cociș a apăsat radio-emisia cu Baboniu. „Intrăm în zbor de coborâre pentru a vedea solul”.Locotenentul Dumitru Baboniu a împins ușor de manșă și a început coborârea fără să-i treacă prin cap ideea că ar fi putut degaja și lua înălțime. Apoi s-ar fi acordat pe frecvența aerodromului și ar fi zburat spre casă. Dar, în euforia care, probabil l-a cuprins zburând în acel nor de ceață, n-a avut nicio reacție. Amândoi, în formație, în viraj, paralel cu podul de la Cernavodă, n-au mai avut timp să redreseze atunci când, brusc, ca o străfulgerare a unui blitz foto, le-a apărut în față malul abrupt al Dunării. Cele două avioane subsonice S-102, cu viteza de peste 500 Km/oră, s-au înfipt în peretele nisipos și plin de arbuști. S-au înfipt în mal ca niște săgeți. Doar cozile lor fumegânde, cu direcția profundoarelor și eleroanele fâlfâind ca niște aripi de pescăruși, au rămas în afară. Cronometrul de bord s-a oprit la minutul douăzeci și șapte de la decolare…Imaginea celor două avioane înfipte în mal s-a păstrat ca o fotografie veche, alb-negru, rămasă pentru eternitate în inimile piloților de la Mihail Kogălniceanu. O fotografie greu de reprodus…Numele celor doi tineri piloți le găsim azi, dăltuite peste timp, în granitul monumentului din curtea unității, cronologic poziția șase și șapte. În fiecare an, piloții de ieri și de azi aduc un omagiu celor care au căzut învățând să zboare.Căpitan-comandor(r) Nelu Enache -ARPIA, Filiala Constanța.