Dua Lipa, nominalizată la trei premii la gala Brit Awards

Cântăreaţa Dua Lipa a fost nominalizată la trei trofee la gala premiilor industriei muzicale britanice, Brit Awards 2021, care se va desfăşura pe O2 Arena din Londra, în data de 11 mai, relatează miercuri EFE.







Cantautoarea britanică de origine albanezo-kosovară va participa la categoriile cea mai bună artistă feminină, cel mai bun single britanic pentru "Physical" şi cel mai bun album cu "Future Nostalgia". Dua Lipa deţine deja trei premii Brit, după ce a câştigat trofeul pentru cea mai bună artistă britanică în 2018, cea mai bună artistă debutantă în acelaşi an şi cel mai bun single britanic în 2019 cu "One Kiss". Artista a strâns şapte nominalizări la Brit Awards de la debutul său în 2017.







Alături de Dua Lipa, concurează la categoria cel mai bun album al anului Arlo Parks, pentru "Collapsed in Sunbeams", Celeste cu "Not Your Nurse", J Hus pentru "Big Conspiracy" şi Jessie Ware cu "What's Your Pleasure?".







La categoria cel mai bun grup britanic au fost nominalizaţi The 1975, Biffy Clyro, Little Mix, BICEP şi Young T &Bugsey, în timp ce la categoria cel mai bun grup internaţional nominalizaţii sunt Fontaines DC, Foo Fighters, HAIM şi Run The Jewels.







La categoria cel mai bun artist internaţional au fost nominalizaţi Bruce Springsteen, Tame Impala, The Weeknd, Burna Boy şi Childish Gambino, în timp ce categoria cea mai bună artistă internaţională se va disputa între Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus şi Taylor Swift.







Ceremonia, desfăşurată de obicei în februarie, a fost amânată în contextul pandemiei de coronavirus şi va avea loc pe 11 mai la O2 Arena din Londra, pe malul râului Tamisa, şi va cuprinde, printre altele, recitaluri ale artiştilor Dua Lipa şi Griff.







Gala va fi prezentată de comediantul Jack Whitehall pentru al patrulea an consecutiv.