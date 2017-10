Drumurile constănţene, printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană

Drumurile constănțene, printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană

România continuă să se afle în capul listei negre a Uniunii Europene în ceea ce privește mortalitatea pe șosele în accidente rutiere. Potrivit statisticilor realizate pentru anul 2009, țara noastră a înregistrat cel mai mare număr de evenimente rutiere soldate cu victime în comparație cu celelalte state membre. Asta în condițiile în care Comisia Europeană a impus, în urmă cu cinci ani, printr-un moratoriu, ca până în 2010 numărul morților în accidente rutiere să scadă la jumătate. Iată că am ajuns la termenul final, iar în țara noastră, în loc să scadă, numărul victimelor a crescut de la an la an. Cu toate că în 2009 s-a produs o ușoară scădere a numărul morților în România, comparativ cu 2008, cifrele continuă să arate că țara noastră este foarte departe de țările din vest la capitolul siguranță rutieră. Dacă în 2004, În România își pierdeau viața pe drumurile patriei 2.300 de persoane, în 2009, în loc ca numărul să se înjumătățească, s-au constatat nu mai puțin de 2.773 de decese. Celelalte state europene și-au atins însă obiectivul sau sunt pe cale să o facă, înregistrând reduceri în ceea ce privește victime pe șosele între 30 și 50 de procente. 2.773 de persoane au murit, în 2009, pe străzile din România Potrivit Poliției Rutiere Române, în anul 2009, s-au înregistrat 28.550 accidente, în care și-au pierdut viața 2.773 de persoane și au fost rănite grav 9.025. Cifrele arată o ușoară scădere față de 2008, când s-au produs 29.805 accidente și au murit 3.056 de oameni. Reducerea este însă aproape nesemnificativă dacă ne raportăm la cerințele Comisiei Europene de a scădea cu jumătate, față de anul 2004, numărul de victime pe drumurile publice. De asemenea, ușoara ameliorare a statisticilor privind evenimentele rutiere grave pe anul 2009 nu este pusă pe seama vreunei strategii a statului român în acest sens. Nici pe departe. Principala cauză pentru care au scăzut accidentele rutiere grave în 2009 în țara noastră a fost criza economică. Pentru că activitatea economică este în moarte clinică, mii de firme trăgând obloanele și sute de mii de români rămânând șomeri, s-au redus semnificativ deplasările pe drumurile publice. Cu toate acestea, numărul victimelor care își dau ultima suflare pe asfaltul țării se menține cel mai mare din UE. Efectiv, după integrarea în UE, România a devenit rapid țara cu cele mai periculoase șosele din Uniune. Cele mai multe accidente rutiere din Europa Potrivit unui studiu realizat la finele anului trecut de trei ONG-uri din țara noastră, Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație, International Road Safety Academy Association și Federația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata evenimentelor rutiere soldate cu morți și răniți grav. Din 1990 și până în prezent, peste 62.000 de români au murit în accidente rutiere. Practic, în fiecare an, pe șoselele țării își găsesc sfârșitul, în medie, 3.000 de romîani. Alte zeci de mii de români rămân cu infirmități pentru tot restul vieții. În 2009, au murit 2.773 de persoane, dintre acestea, peste 400 fiind copii și adolescenți care nu au depășit vârsta de 18 ani. Totodată, evenimentele rutiere constituie, în România, prima cauză a mortalității pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani. Pierderile economice sunt estimate la 1,5-2% din PIB, fiecare decedat costând bugetul statului aproximativ 150.000 euro. În schimb, în țările din UE, s-au înregistrat scăderi de 30-50% ale numărului de evenimente rutiere soldate cu morți și răniți (Portugalia, Franța, Anglia, Luxemburg, Olanda). Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România s-a angajat să reducă numărul deceselor în evenimente rutiere cu 50%, până în anul 2010. Fruntaș pe lista neagră Din păcate, pe această listă neagră a Europei, județul Constanța are și el o contribuție consistentă. După municipiul București, județul nostru este „fruntașul” țării la accidente rutiere și morți. Practic, Constanța este cel mai periculos județ din cea mai periculoasă țară a UE în ceea ce privește evenimentele rutiere grave, soldate cu decese. În 2009, pe drumurile constănțene s-au petrecut 1.343 de accidente, în care au murit 107 persoane, cu 10 mai puține în comparație cu 2008, și au suferit răni grave 184 de oameni. Cauzele care ne-au cocoțat în acest top sângeros sunt multiple, plecând de la lipsa infrastructurii și numărul mic de polițiști, până la specificul zonei. În primul rând, valorile de trafic în județul Constanța sunt foarte mari în comparație cu restul țării deoarece aici sunt atât obiective turistice majore (litoralul) precum și centre economice vitale (portul Constanța). De asemenea, Constanța este județ de tranzit către țara vecină Bulgaria, un număr foarte mare de autovehicule intrând și ieșind din țară pe aici. Pe lângă acestea, infrastructura rutieră este deficitară, să nu spunem rudimentară, sutele de mii de mașini îngrămădindu-se zilnic pe câteva drumuri proaste, cu o singură bandă de mers pe sens. Nu în ultimul rând, în ciuda importanței sale, județul Constanța numără printre cei mai puțini polițiști rutieri din țară. În comparație cu Clujul, Brașovul sau Prahova, Poliția Rutieră Constanța are aproape de două ori mai puțini oameni.