Drumul spre prostituție, pavat cu promisiuni: „Am crezut că sunt îndrăgostită!”

„Principalii factori de vulnerabilitate care pot contura profilul victimei sunt: vârsta, genul, proveniența dintr-o familie cu un nivel scăzut de trai și de educație; un mediu conflictual, lipsa de integrare a familiei în comunitate și de implicare a acesteia în educația și susținerea copiilor; lipsa atenției și afectivității oferite copiilor, accesul limitat la formele de învățământ mediu și superior și, mai ales, la accesarea unui loc de muncă, lipsa educației, acces limitat la informație, abandonul școlar, frecventarea unor anturaje cu influențe negative și lipsa unei rețele de suport, în special în mediile rurale”, a afirmat Cosmin Ghițuleasa, din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).





Adina este o tânără de 22 de ani originară dintr-o comună din apropierea municipiului Constanța. Nu a avut o viață prea ușoară, a crescut fără mamă și sub aripa unui tată depășit de situație, astfel că drumul spre prostituție i-a apărut în lumini colorate și promisiuni încântătoare, când i-a fost prezentat de un tânăr. „L-am cunoscut pe Cosmin când eram adolescentă, abia intrasem în clasa a IX-a. Nu am excelat niciodată la școală, nu am fost nici ultima din clasă, dar nici nu m-am omorât cu învățătura. Mama a plecat în Italia la vreo doi ani după ce m-a născut, iar eu am rămas cu tata în țară. El și-a văzut de viața lui, iar de mine vedeau bunicii. Când veneau pe la școală, când nu. Când am ajuns la liceu, în comuna noastră, deja nu-și mai băteau capul. Așa că, atunci când l-am cunoscut pe Cosmin, nu prea mai interesa pe nimeni ce fac eu la școală sau măcar dacă ajung pe acolo. Am crezut că sunt îndrăgostită. Îmi spunea lucruri frumoase, mă plimba cu mașina până la Constanța, la mall, și îmi lua tot ce îmi doream”, își amintește tânăra.





Urmarea nu este greu de bănuit. A uitat de școală, de familie și a plecat peste hotare cu cel de care se credea îndrăgostită. A ajuns în Italia, unde o perioadă a practicat una dintre cele mai vechi meserii din lume. „Nu pot spune că m-a bătut sau m-a chinuit, cum am mai auzit pe la altele. Dar nici nu pot spune că am văzut prea mulți bani din ceea ce făceam”, a continuat fata. Totul s-a schimbat în momentul în care a aflat că a rămas însărcinată. În urma unui scandal monstru și cu amenințarea că va apela la autorități, fata a fost lăsată să rămână la mama ei, care i-a oferit sprijinul de care avea nevoie. Deocamdată, Adina își crește fetița în vârstă de trei anișori, cu sprijinul mamei și afirmă că nu s-ar mai întoarce să practice prostituția.



Victimele traficului de persoane pot primi sprijin





Italia a rămas, și în 2020, una dintre principalele țări de destinație pentru traficanții de carne vie. „În semestrul I din 2020, din cele șapte victime provenite din județul Constanța, patru au fost traficate intern, în județele Constanța, Ilfov și Ialomița, iar trei victime au fost traficate extern în Italia, Anglia și Belgia”, au precizat pentru Cuget Liber reprezentanții ANITP.





De precizat că victimele care apelează la autorități beneficiază de sprijin în vederea reintegrării în familie și societate.



„Victimele traficului de persoane se pot confrunta cu probleme medicale, probleme de natură psiho-socială, financiară, dar și cu necesitatea unui adăpost sau a cazării, având o nevoie constantă de susținere psiho-emoțională atât din partea familiei, cât și din partea unui specialist în domeniul psihoterapiei, precum și consiliere juridică. De asemenea, la ieșirea din trafic, acestea pot întâmpina probleme medicale care presupun tratarea atât a unor afecțiuni fizice, cât și a unor boli cu transmitere sexuală, dobândite în cadrul exploatării din perioada traficului.





Victimele infracţiunilor de trafic de persoane, în funcție de nevoile specifice ale acestora, sunt informate asupra drepturilor și tipurilor de servicii de care pot beneficia: servicii de protecție (fizică, socială, a datelor personale), servicii de asistență medicală, servicii de asistență socială (perioadă de reflecție, cazare în centre speciale, întreținere), servicii de asistență psihologică sau psihiatrică, servicii de asistență specială (ex: pentru minori), servicii de asistență juridică, servicii de integrare (sprijin pentru reluarea studiilor, pentru calificare sau recalificare), permis de ședere etc.”, au arătat reprezentanții ANITP.





Țara noastră este sursă pentru traficul de persoane din Europa, aspect evidențiat în numeroase studii realizate de specialiștii în lupta împotriva acestui fenomen. „Vinovați” sunt numeroși factori: sărăcia, lipsa de educație, lipsa afectivității și mai ales faptul că, în ciuda semnalelor de alarmă trase de ani buni, nimic nu pare să se schimbe.