Drogurile interzise în Vama Veche! Jandarmii sunt cu ochii pe consumatori

2

Nasol...

Dar alte droguri cand se captureaza?? de ce nu mediatizati si pe aia care isi baga in vena.. sau mai stiu eu ce alte prostii. Din cate imi dau eu seama a fost o noapte total ratata si pentru cei de la bcco si pentru intreaga tara plina de prosti penibili... Dati-va mari ca ati prins cativa nefericiti care isi faceau un cui linistiti si judecati-i in prostia voastra. Fac pariu ca din aia care au fost prinsi sigur unii dintre ei au reusit sa-si cladeasca o cariera si se relaxau si ei cum stiau. Cum oamenii normali stau la un mic si-o bere asa stateau si ei la un cui. Asa ca pana nu o sa se mediatizeze capturi de droguri strong cum ar fi heroina, metaamfetamina, pastile sau cocaina sau mai stiu eu ce-o mai fii inseamna ca ori nu ii prinde deci drept urmare aceasta institutie nu isi face treaba in parametrii optimi ori sunt drogatii prea experti in a le ascunde etc.. In opinia mea iarba ar trebui tolerata strict pt consum propriu 1gram detinere si sa se aiba mai bine grija de cei care vand legale pe post de iarba copiilor de 13-14ani si de aia care vand droguri tari.