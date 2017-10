"Drogurile au scăpat de sub controlul autorităţilor"

Asociația Tomis Antidrog:

"Drogurile au scăpat de sub controlul autorităților"

În fiecare zi, la fiecare pas auzim cum cad pradă dependenței de droguri tineri la vârste din ce în ce mai fragede și ce este mai tragic, este faptul că auzim la știri tot mai des, amploarea care au luat-o decesele din această cauză. Asociația Tomis Antidrog Constanța, trage din nou un semnal de alarmă cu privire la acest aspect știind cu toții cum consumul de droguri constituie o problemă a tuturor societăților moderne.Neputința și/sau toleranța autorităților de a controla traficul de substanțe psihoactive de la granițe și de pe teritoriul României, scăderea nivelului de trai al populației, politica traficanților de a oferi uneori pe nimic noul produs, au făcut ca România să devină foarte repede și o țară consumatoare, o țară în care traficul de stupefiante a devenit din ce în ce mai organizat, în care numărul consumatorilor de droguri a crescut de la an la an. Fenomenul consumului de droguri a păstrat aceeași traiectorie: scăderea vârstei medii a consumatorilor, concomitent cu mărirea numărului de consumatori.„Scăpate într-o anumită măsură de sub controlul autorităților, drogurile au pătruns și în arii sociale în care rezistența la tentația de imitare a comportamentelor nonconformiste e foarte scăzută, și anume în licee. Există o anumită vulnerabilitate a adolescenților la consumul de droguri, direct legată de faptul că drogurile au devenit accesibile, consumul acestora fiind deseori asociat cu grupul de prieteni”, precizează reprezentanții Asociației Tomis Antidrog Constanța, care au inițiat proiectul „Alege să nu fii singur!” și demarează în continuare acțiuni în instituțiile școlare din județul Constanța, informând tinerii cu privire la tot ceea ce înseamnă vicii și efectele nocive ale acestora asupra organismului.