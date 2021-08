Droguri găsite asupra unui scandalagiu, în Vama Veche

În noaptea de sâmbătă spre dimineață, în jurul orei 03.00, jandarmii Grupării Mobile Constanţa, care se aflau în misiune de menținere și asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au fost sesizați despre faptul că o persoană adresează injurii unor angajați ai firme de pe strada Falezei. Echipajul a ajuns imediat la fața locului, a observat un tânăr aflat sub influența băuturilor alcoolice, agitat și supărat, și care adresa injurii personalului. Chiar dacă i s-a solicitat să înceteze, acesta a continuat să adrese injurii. După ce a fost calmat, tânărul a declarat că este supărat și și-a vărsat nervii pe angajații clătităriei.Întrebat dacă are obiecte periculoase sau substanțe halucinogene asupra sa, acesta a negat. I s-a făcut controlul corporal sumar și al bagajului găsit asupra sa. În rucsac, jandarmii au găsit un box metalic și într-un recipient de plastic, substanță vegetală de culoare verde-olive, sub formă de muguri. A declarat ”că nu știe de unde este substanța și că boxul nu-i aparține”....Au fost întocmite actele de sesizare pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, iar recipientul de plastic cu substanță vegetală găsite asupra lui vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.