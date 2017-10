Dramele din spatele SMURD Constanţa: „Am fost solicitaţi să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii“

Dramele din spatele SMURD Constanța: „Am fost solicitați să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii“

Viața unui om este darul cel mai de preț și trebuie apărat prin orice mijloace - acesta este motto-ul paramedicilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea care, prin profesionalism și curaj, au pus mai presus de propria viață, pe cele ale victimelor ce trebuiau salvate.Fiecare cetățean tresare atunci când aude sirena și vede ambulanța roșie. De la copii la vârstnici, de la oameni de afaceri la nevoiași, toți au simțit măcar o dată în viață cât de importantă este munca acestor oameni. Sunt văzuți zilnic, alergând cu autospecialele lor într-o luptă continuă cu timpul, pentru a salva cât mai multe vieți. În cei șase ani de activitate au readus speranța în sufletele multor oameni.„Acum șase ani, doar pronunțând acronimul SMURD simțeam emoție și chiar teama de necunoscut, iar astăzi ne mândrim cu fiecare pompier devenit paramedic și cu fiecare nou echipaj operaționalizat. Atunci priveam îndoielnic oamenii în roșu, iar astăzi îi recompensăm pentru rezultatele pe care le obțin, atât la intervenții, cât și în competiția națională pentru descarcerare și prim ajutor medical. Ambulanțele roșii ce străbat în viteză întreg județul Constanța realizează zeci de intervenții zilnic, ajungând la un bilanț remarcabil, ce impune respect oricui. Medici și paramedici, merită toate laudele, fără a face risipă de cuvinte”, apreciază inspectorul șef al ISU Constanța, colonel ing. Viorel Jianu.47.000 de vieți salvatePe data de 28 august 2008, în dispeceratul pompierilor se primește primul apel de urgență pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) Constanța. La acea dată, cinci medici tineri, sustinuți de medicul șef coordonator - dr. Rodica Tudoran, porneau cu emoție și bucurie în această frumoasă aventură, alături de asistente și paramedici - toți lipsiți de experiența muncii în prespital. Au trecut șase ani de la acel prim apel! Șase ani de când medicii, asistentele și paramedicii sunt alături de cetățenii acestui județ. Odată cu trecerea timpului și SMURD-ul a crescut: s-a început cu trei, iar astăzi sunt nouă echipaje care sunt permanent pregătite să intervină. Zilnic, zeci de persoane sunt asistate medical de către echipajele SMURD Constanța.Astăzi, inspectoratul constănțean are cu ce să se mândrească la aniversarea a șase ani de activitate a SMURD Constanța: echipajele de prim ajutor au salvat aproximativ 47.000 adulți și copii.„La început a fost un vis, apoi am primit prima solicitare, iar astăzi SMURD-ul este parte din viața noastră! Anii au trecut iar experiența noastră s-a acumulat cu fiecare eveniment complex la care am răspuns. Am trăit momente grele când am fost solicitați să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii sau când am pierdut pacienți tineri de vârsta copiilor noștri. Nu a fost și nu este ușor, dar dincolo de toate acestea avem satisfacția de a fi salvat vieți acolo, la locul evenimentului. Astăzi, cadrele SMURD Constanța sunt o echipă care poate face față situațiilor dificile”, a declarat medicul coordonator SMURD Constanța, dr. Rodica Tudoran.Din punct de vedere logistic, în 2014, parcul auto al unității a fost completat cu o autospecială pentru intervenție la accidente colective și calamități care deservește întreaga regiune de sud-est.Salvare aerianăPentru a se da o șansă în plus la viață, pacienților care necesită transport pe distanțe mari, în luna mai 2013, și în județul Constanța s-a înființat un punct de salvare aeriană. Elicopterul SMURD este deservit de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța și operat de piloții Inspectoratului General de Aviație din cadrul M.A.I. Până la construirea unei baze aeriene corespunzătoare, elicopterul operează pe heliportul Regiei Autonome Județene de Apă Constanța, asigurând intervențiile din județul Constanța, Delta Dunării, Autostrada Soarelui dar și din județele aflate în regiunea sud-est. De la operaționalizare, echipajul de salvare aeriană a îndeplinit 286 de misiuni primare și secundare.Aceștia sunt salvatorii noștri! Sunt oameni care intervin atunci când cineva este la limita dintre viață și moarte. Au intervenții atât pe timp de zi cât și de noapte, de cele mai multe ori efectuând manevrele la lumina farurilor și reflectoarelor, dar toți își practică meseria cu profesionalism indiferent de condițiile meteorologice.