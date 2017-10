DRAMA UNUI CONSTĂNŢEAN SNOPIT ÎN BĂTAIE PE TRECEREA DE PIETONI. "Am apucat să-i dau copilul soţiei şi i-am spus să fugă". Poliţiştii au privit din maşină întreaga scenă

8

ptr. contrariat si cei care gandesc la fel

'stimate" contrariat habar nu am unde ai luat carnetul de conducere, dar cea ce stiu este ca i-l ai degeaba !!!! in orice cu un cod rutier pus la punct ( in afara Romaniei) se cunoaste faptul ca inainte de orice trecere de pietoni si incetineaza viteza la maxim iar cu atat mai mult SE OPRESTE ! in momentul in care un pieton sau mai Multi se afla pe marginea trotuarului la trecerea de pietoni cu intentia de a traversa.. DA ! TOATE AUTOTURISMELE OPRESC! ALFEL PLATESTI AMENZI AMETITOARE! IAR FEFUZUL DE A PLATI ACESTE AMENZI SUB PRETEXTUL CA NU AM! NU TE SCUTESTE DE PLATA ACESTORA! SUB FORMA BANI, CONFISCARE BUNURI, SAU MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATI TOT TREBUIE SA PLATESTI! DA STIMATE CONTRARIAT! SINCER IN LOCUL D-TALE A-S RENUNTA LA CARNETUL DE CONDUS ( IN CAZUL IN CARE I-L DETII, DE NU, NICI NU INCERCA SA-L DOBANDESTI, PENTRU CA ESTI JALE !!! ) ... IAR VOI STIMATILOR CARE FACETI LEGEA IN ROMANIA ! LUATI EXEPLU DIN TARILE VESTICE SI FACETI ODATA ORDINE IN ACEST SAT FAR CAIINI CE A DEVENIT ROAMANIA !!!!