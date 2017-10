DRAMA studentei Lidia Drăgescu. "NU ERA FERICITĂ PE LUMEA ACEASTA! Nu mai am lacrimi…"

Tânăra care s-a sinucis, săptămâna trecută, sărind peste balustrada de securitate a Galeriei Whispering din Catedrala „Sf. Paul”, din Londra, a fost descris de către familie ca fiind „un suflet din altă lume”.În vârstă de 23 de ani, româna Lidia Drăgescu era studentă și locuia în Romford, în apropierea Londrei. Miercuri, 11 octombrie, ea i-a șocat pe turiștii care vizitau catedrala, urcându-se pe balustradă și plonjând în gol de la o distanță de aproximativ 30-40 de metri.„Frumoasă și inteligentă”, așa o caracterizează mama sa, Isabella Drăgescu, devastată de durere.Circumstanțele care înconjoară moartea ei sunt încă necunoscute.Într-o declarație, familia ei a spus: „Lidia a fost cea mai frumoasă persoană din lume. Inima ei era pură și bună, un suflet din altă lume. Era o studentă remarcabilă și o patinatoare talentată. Frumoasă, inteligentă și amabilă, dragostea ei pentru noi întrecea orice măsură. Era altruistă, împărtășea totul cu noi, ne-a pus întotdeauna pe primul plan. O vom iubi mereu!”, a transmis Isabella Drăgescu.Mama Lidiei spune că fiica ei a excelat la studii universitare, însă a fost greu să își facă prieteni. De altfel, fata mergea frecvent la catedrală, unde își găsea liniștea.„Mergea la St. Paul cel puțin o dată pe săptămână, mergeam împreună în fiecare duminică. De cele mai multe ori, mergea acolo singură și când nu era fericită, era locul ei preferat în oraș. Nu avea prieteni, dar era bună, dezinteresată și făcea totul pentru familia ei”, a povestit Isabella Drăgescu (44 ani).Lidia avea și o pasiune pentru literatură. „Cărțile ei sunt tot aici pe raft: Sigmund Freud, Rudolf Steiner, Voltaire. În ultima vreme, era foarte stresată, preocupată să-și înceapă cariera ca doctor. După un an la Universitatea din East London, urma să se mute la King's College, spunând că trebuie să facă cel puțin un an de biologie și chimie. A învățat mulți ani, voia cu disperare să fie chirurg, să opereze pe creier, era fascinată de creier”, a mai spus mama studentei.„Suntem atât de supărați, nu mai am lacrimi… Nu îmi voi mai sărbători ziua de naștere”, a declarat fratele Lidiei, Vlad. „Nu era fericită în lumea asta. Aș da orice să pot să o aduc înapoi”, a adăugat acesta.XXXUn purtător de cuvânt al poliției londoneze, vorbind despre tragedie: „Femeia a căzut din Galeria Whispering pe podeaua catedralei. Incidentul este tratat de către poliție ca nefiind suspicios. Personalul instruit a fost imediat la fața locului, iar poliția și paramedicii au sosit în câteva minute. La St Paul există proceduri clare pentru situații de urgență, dar nu putem șterge șocul pe care îl simțim, mai ales aceia care au asistat la acest incident. Ne rugăm în această perioadă pentru femeia care a murit și pentru toți cei care erau apropiați de ea și care au iubit-o”.