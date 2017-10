Dramă la un meci de fotbal. Tatăl unui copil de 13 ani, care a făcut comoţie pe teren, acuză echipajul de pe ambulanţă

Dramă la un meci de fotbal. Tatăl unui copil de 13 ani, care a făcut comoție pe teren, acuză echipajul de pe ambulanță

Duminică, 08 Octombrie 2017

Medicii unei ambulanțe particulare angajate să supravegheze partida au intervenit, dar nu aveau aparatură pentru resuscitare, spune tatăl copilului, pentru Digi 24. Băiatul, care a suferit o comoție cerebrală, a fost salvat de o asistentă medicală aflată în tribune.Tatăl copilului a alergat și a ajuns primul lângă băiat, când medicii încă nu intraseră pe iarbă.Simon Bebe, tatăl copilului: "Imploram să mă ajute. Din suflet, ajutați-mă că moare copilul în brațe. Știu că în momentul acela el s-a uitat la mine și a rămas nepăsător (...) O secundă am rămas șocat. Am văzut copilul că stă nemișcat, că are mânuțele ridicate, picioarele ridicate în aer. Mi-am vazut copilul întins, tremurând", spune Simon Bebe, tatăl copilului.El aduce acuzații grave celor de la ambulanța particulară Nicomed, angajată de Asociația de Fotbal a Bucureștiului."Au venit practic cu mâinile goale. Nu au pus mâna pe copil, sub nicio formă, nu au atins copilașul să-l ajute deloc", afirmă tatăl băiatului.Băiatul a primit primul-ajutor de la o asistentă medicală care venise la meci cu copilul ei. "Am văzut o cheie de mașină, cu care de altfel i-am desfăcut gura și i-am scos limba. Mi-am dat seama că și-a înghițit limba și că este în hipoxie, că nu mai respiră", a spus femeia.În cele din urmă, băiatul de 13 ani a fost preluat de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov."Se afla în poziție laterală de siguranță, inconștient, după o criză compulsivă", a declarat Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.Contactați de Digi 24, reprezentanții ambulanței particulare Nicomed au spus că părinții nu i-au lăsat să intervină, scrie realitatea.net