DRAMA FAMILIILOR A DOI POLIŢIŞTI MORŢI / "Îşi repară maşinile din banii lor, ca să poată ajunge la intervenţii"

În ce condiții muncesc polițiștii

DRAMA FAMILIILOR A DOI POLIȚIȘTI MORȚI / "Își repară mașinile din banii lor, ca să poată ajunge la intervenții"

În ediția de ieri a cotidianului „Cuget Liber“, am prezentat drama familiei unui polițist care a murit la începutul acestui an, într-un tragic accident rutier.Laurențiu Sorin Rădulescu se afla în mașina de serviciu, împreună cu un coleg, Liviu Gabriel Bălosu. Soția și copilul lui Rădulescu sunt la un pas de a rămâne pe drumuri, deoarece „niște oameni de la un birou” i-au decis soarta. În urma raportului, s-a stabilit că cei doi nu se aflau în misiune, iar familiile nu au primit despăgubiri din partea Poliției. În urma verificărilor, s-a stabilit că morții sunt vinovați și că erau în interes personal cu mașina de serviciu.Citește șiMașinile de poliție sunt speciale În raportul întocmit, este specificat negru pe alb că inspecția tehnică periodică a autoturismul marca Dacia 1310 a fost făcută pe data de 08.11.2012. Așa cum știe toată lumea și cum este prevăzut peste tot, inspecția este valabilă doi ani. Nu mai mult! Ceea ce înseamnă că, la momentul producerii accidentului, inspecția tehnică era expirată.„Periodicitatea efectuării inspecției tehnice periodice în funcție de categoria vehiculelor supuse inspecției tehnice periodice în cazul autovehiculelor destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani”, se arată pe site-ul Registrului Auto Român.Același raport arată că autoturismul corespundea din punct de vedere tehnic.„Precizăm că polița de asigurare de răspundere civilă emisă pentru autoturism era valabilă la momentul producerii evenimentului rutier. Din anexa la certificatul de înmatriculare emisă pentru autoturismul Dacia 1310L cu numărul de înmatriculare CT 09 EYR, comisia constată că, din punct de vedere tehnic, aceasta corespundea întrucât inspecția tehnică periodică era în termenul de valabilitate, aceasta expirând la data de 25.02.2015", scrie în raportul întocmit.Mașini reparate cu bani de acasă Încă de la momentul accidentului, au fost nenumărate semne de întrebare cu privire la autoturismul în cauză, mai exact că acesta trebuia casat. Poliția neagă acest lucru: „Comisarul șef de poliție Zaicovici Victor precizează că autoturismul marca Dacia 1310L a fost repartizat, alocat la drepturi și predat conform ordinelor și dispozițiilor de linie în vigoare la nivelul IPJ Constanța. Din raportul agentului șef adjunct Petrișor Daniel, din cadrul IPJ Constanța - Serviciul Logistic, comisia constatând că acesta în baza pro-cesului-verbal a predat autoturismul cu numărul de înmatriculare CT 09 EYR, iar agentul șef principal Rădu-lescu Laurențiu-Sorin a semnat de primire. Autoturismul de când este în dotarea IPJ Constanța nu a fost retras din circulație și nu a fost propus pentru casare”.Autoturismul a fost repartizat la SRPT Constanța, dar a fost reparat de polițiști pe banii lor.„Soțul meu, Bălosu și ceilalți doi colegi au venit cu bani de acasă și au reparat mașina, că era un jaf. Soțul meu o numea sicriu. I-au făcut motorul și au băgat o groază de bani ca să poată circula. Nu era prima dată când făceau asta și nu se întâmplă doar la Constanța. Polițiștii își repară mașinile din banii lor ca să poată ajunge la intervenții. Pe superiori nu îi interesează cum ajung, ci să ajungă și atât”, a declarat Tănțica Rădulescu.În toiul iernii, mașina avea cauciucuri de vară Verificările au scos la iveală că autoturismul Dacia 1310 nu era echipat corespunzător. Respectiv, mașina avea cauciucuri de iarnă doar pe roțile din față.„În raportul din data de 09.01.2015, comisarul-șef de poliție Zaicovici Victor menționează că, la data de 02.12.2014, au fost distribuite autoturismului CT 09 EYR două anvelope de iarnă, iar celelalte două anvelope urmau să fie distribuite la începutul anului 2015, după alocarea bugetului”, se mai arată în raport.„Se folosesc de noi și apoi ne aruncă precum o măsea stricată. Trebuie să învățăm din moartea colegilor, să nu mai venim la muncă în timpul liber decât planificat. Iar în ceea ce privește mașina, tot ei vor fi vinovați, că nu trebuia să se urce la volan dacă știau că are probleme. E greșeala noastră că, din dorința de a face, de dragul meseriei și pentru că trebuie să intervenim, nu ținem cont de aceste lucruri și ne riscăm viața”, a declarat Vasile Zelcă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual Constanța.