Dragnea, la şedinţa solemnă: Sunt pregătit să colaborăm cu toată lumea în interesul naţiunii

Dragnea, la ședința solemnă: Sunt pregătit să colaborăm cu toată lumea în interesul națiunii

Președintele Camerei Deputalilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Ședința solemnă a Parlamentului consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri, că cea mai mare realizare a României este integrarea euro-atlantică și trebuie continuat pe acest drum. În plus, Dragnea a firmat că e normal ca politicienii să se critice, dar a spus că este dispus să colaboreze "cu toată lumea în interesul națiunii", potrivit news.ro."Trăim în aceste zile un moment unic în istoria țării noastre. România împlinește 100 de ani. Este un veac de unitate, de împlinire a celui mai măreț vis al națiunii noastre. Este cea mai mare sărbătoare a României. Peste trei zile vom sărbători Marea Unire", a declarat Liviu Dragnea.Acesta a vorbit despre cea mai mare realizare a României în cei o sută de ani."Am fost întrebat în aceste zile care este cea mai importantă realizare a României în cei 100 de ani de la Marea Unire. Este greu de ales, pentru că sunt multe fapte mari, atât în perioada interbelică sau în Al Doilea Război Mondial, dar și în perioada regimului comunist, când au fost mulți oameni curajoși, care au luptat pentru libertatea acestui popor. Cred, însă, că, la scala istoriei la care ne raportăm, cea mai importantă realizare din acest veac al Unirii este integrarea euro-atlantică a României. Am constituit un cadru extrem de solid pentru România, un cadru NATO, iar acum ne putem concentra acțiunile noastre pentru a putea aduce mai multă prosperitate și dezvolare pentru acest popor", a mai spus Liviu Dragnea.În plus, liderul social-democrat a afirmat că "este datoria noastră de a continua acest proces"."Este datoria noastră de a consolida poziția țării noastre în UE și în NATO. Avem obiective clare în această privință, adoptarea monedei EURO în România, admiterea țării noastre în spațiul Schengen sau crearea unor relații de cooperare europeană care să facă din România o țară mândră și respectată în UE", a mai spus președintele Camerei DeputațilorDragnea a vorbit și despre consolidarea pozițiilor în cadrul NATO, afirmând că toți politicienii trebuie să conlucreze la atingerea acestor obiective și să se comporte ca "adevărați români"."Toate aceste obiective reprezintă mize majore pentru România. Acestea sunt teme cu adevărat importante pentru țara noastră și pentru acest popor, iar noi, ca oameni politici, avem datoria să ne comportăm ca adevărați români. Suntem oameni politici, ne aflăm într-o competiție internă permanentă. E firesc, că așa funcționează democrația. Ne criticăm, ne atacăm, dar din păcate uneori mergem prea departe. Cred, însă, că în ceea ce privește România, atingerea obiectivelor majore ale națiunii, trebuie să fim în primul rând români. Să fim oameni politici ca oameni de partid, dar să fim patrioți în ceea ce privește România, când ne raportăm la interesele majore ale țării noastre. Să fim români adevărați, uniți", a mai spus Dragnea.În finalul discursului, Dragnea a făcut apel la colaborare."Eu țin la țara mea, iubesc România și sunt pregătit și eu și colegii mei să colaborăm cu toată lumea în interesul națiunii. Sunt convins că sunt mulți ca mine care gândesc la fel, în toate grupurile politice din România. Și îi invit pe toți să construim împreună o strategie pentru țara noastră. Nu o strategie politică, ci o strategie românească, care să se regăsească în marile obiective ale României. Separat, putem fi frânți unul câte unul, cum s-a mai întâmplat în istoria țării noastre. Împreună, însă, putem fi o forță de nestăvilit. Împreună putem construi o Românie puternică în Europa, în lume. Putem consolida împreună Marea Unire pentru încă 100 de ani de aici înainte și pentru toate veacurile care vor curge până la sfârșitul timpului. Avem multe motive care să ne unească și pentru care să fim mândri că aparținem acestei națiuni", a mai spus Dragnea.Ședința solemnă consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri, la care participă președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și principesa Margareta, are loc, miercuri, la Palatul Parlamentului, scrie romaniatv.net