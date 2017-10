"Dragă coleg, m-am simţit ruşinat! Eu m-am dus la şcoala de ofiţeri ca să învăţ carte, nu să primesc o casă gratuită"

Reacții la scrisoarea ofițerului pensionat:

"Dragă coleg, m-am simțit rușinat! Eu m-am dus la școala de ofițeri ca să învăț carte, nu să primesc o casă gratuită"

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Draga coleg ofiter, autor al acestei scrisori.Desi in mare parte ai dreptate, ai o problema la capitolul comunicare cu societatea civila.Sa iti spun ceva. Si eu am facut liceul militar dar m-am dus acolo fiindca era considerat liceu de elita si am vrut sa invat carte, nu pentru ca era gratuita mancarea si cazarea. M-am dus apoi la scoala de ofiteri pentru ca eram incantat de acest statut din literatura citita si din paginile de istorie invatata pana atunci, pentru a-mi sluji tara si nu pentru a primi o casa gratuita. In fapt, nici nu am prins asa ceva si nici nu stiam ca daca iesi ofiter primesti apartament de serviciu. Pur si simplu mi s-ar fi parut meschina o astfel de motivare a carierei mele. M-am chinuit sa imi iau un apartament prin imprumuturi la banci. Si pana atunci am platit chiria din buzunarul meu, nu am primit compensatie de chirie.Sa nu uitam ca societatea aceasta, asa cum este ea, trebuie sa produca pentru a-si permite o armata. Si ca nu este obligatoriu ca toata societatea sa fi urmat o cariera militara, asemenea noua.Si ca nu trebuie blamata ca nu a facut astfel. Daca toti ar fi in armata, cine ar mai produce banii pentru armata?? Fiecare are un rost al lui in societate si oamenii sunt indreptatiti sa isi strige nemultumirea cu privire la pensiile foarte mici pe care le au in raport cu pensiile militarilor. Este adevarat, militarii sunt expusi la multe riscuri in cariera lor, dar sa nu uitam ca exista si alte categorii profesionale la fel de expuse la riscuri dar pentru care pensiile nu sunt pe masura riscurilor lor. Ce pensie are un macaragiu sau un constructor pe schela sau un sofer de TIR, care si ei sunt expusi zi de zi unor riscuri foarte mari. Ce se intampla acum este rezultatul politicii de peste 26 de ani, dezbina si stapaneste. Politicienii care au saracit aceasta tara ii asmut pe civili impotriva militarilor sau invers ca sa treaca neobservate furturile de miliarde de euro care ar fi fost indestulatoare si pentru civili si pentru militari. Dragi colegi militari, va rog sa va cereti drepturile cu demnitate si respect si sa nu mai provocati asemenea dispute online prin comentarii arogante de tipul "nu ai putut mai mult".Am trecut in rezerva in 2010 si sunt de atunci directorul unei firme private. Muncesc de dimineata pana seara la 19 si sunt in contact cu foarte multi colaboratori, asa ca am avut ocazia sa vad cum in civilie se munceste mult mai mult si se plateste mult mai prost. Nu pentru ca noi nu am vrea ci pentru ca economia nu permite mai mult. Da, asta este realitatea! La foarte multe firme, civilii muncesc mult mai mult, 10-12 ore pe zi si sunt mult mai prost platiti, sunt umiliti, exploatati ca niste sclavi, captivi intr-o realitate pe care nu si-o doresc dar din care nu mai au cum sa evadeze. Nu putem sa venim si sa le spunem arogant ca nu au putut mai mult. Atata vreme cat pe spinarea celor care produc plus valoare, deci bani la buget, se platesc salariile si pensiile tuturor bugetarilor deci si ale armatei.Sa fim rezonabili si sa ne respectam intre noi. Avem nevoie de o societate a respectului intre categoriile profesionale, nu o societate dezbinata de ura. Ura trebuie indreptata catre cei care au furat tara asta si care au facut ca noi toti sa o ducem rau. Catre politicienii care nu fac nimic pentru ca societatea sa prospere, sa se dezvolte, fiindca doar asa cetatenii tarii o vor duce mai bine. Ne-au adus pe punctul de a ne manca intre noi pentru putinii bani ramasi pentru pensii dar statul nu face nimic sa recupereze fondurile devalizate in valoare de miliarde de euro. Toti cei din sistemul bugetar au un venit garantat de stat, dar cei din mediul privat nu au nimic garantat si sunt impinsi la periferia societatii din punct de vedere al veniturilor si al contributiilor pentru pensie.Statul percepe prea multe taxe si impozite angajatorilor iar institutiile de control ale acestuia aplica masuri extrem de abuzive atunci cand fac controale, in loc sa sustina dezvoltarea micilor intreprinzatori, in scopul de a crea noi locuri de munca platite la un nivel care sa asigure nu numai supravietuirea, dar si bunastarea angajatului reflectata in acces mai bun la educatie, la hrana de calitate, la vacante, excursii, la achizitia unei case sau a unei masini si implinirea acestuia din ounct de vedere profesional.Sa revin la aceasta scrisoare, cand am vazut titlul m-am simtit rusinat! Mi-a fost rusine ca un ofiter a afirmat ca a venit in Armata ca sa obtina casa in mod gratuit si nu din vocatie pentru aceasta meserie si din iubire de tara! Imi cer scuze eu, ofiter(locotenent-colonel) in rezerva al Armatei Romane si al Romaniei, catre toti civilii, pentru aceasta scrisoare! Va rog din suflet sa le acceptati!