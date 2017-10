Două handbaliste au fost rănite într-un accident produs pe DN 1

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doua brazilience, handbaliste ale echipei Magura Cisnadie, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Drumul National 1, in judetul Sibiu, de catre o olandeza care nu a acordat prioritate masinii cu care se deplasau cele doua jucatoare, relateaza News.ro. Toate cele trei femei au fost transportate la spital cu multiple contuzii.Reprezentantii Politiei Judetene Sibiu au anuntat ca un accident rutier s-a produs, sambata, pe Drumul National 1, in apropiere de intrarea in municipiul Sibiu."Doua masini s-au ciocnit, pe fondul neacordarii de prioritate. Trei femei - doua dintre ele conducatoare auto si o pasagera, au fost ranite. Toate cele trei persoane sunt cetateni straini", au precizat reprezentantii Politiei Judetene.Surse oficiale au declarat, pentru News.ro, ca in masina condusa regulamentar se aflau doua brazilience, jucatoare ale echipei de hanbal Magura Cisnadie, iar cea de-a treia femeie, care a provocat acidentul, este o olandeza.Cele doua jucatoare sunt Larissa Da Silva si Denoise Fachinello, cea din urma aflandu-se la volan.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu au precizat ca toate cele trei persoane au fost transportate la spital cu multiple contuzii.La Cisnadie se desfasoara, sambata, un turneu de pregatire la care participa patru dintre echipele din prima liga a handbalului romanesc: Magura Cisnadie, Dunarea Braila, CSM Roman si Corona Brasov.