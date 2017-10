Dosarul traficanţilor de arme „Chelu“ şi „Raţă“ a ajuns la Tribunalul Constanţa

Dosarul traficanților de arme „Chelu“ și „Rață“ a ajuns la Tribunalul Constanța

Apelul declarat de Florin Sima, zis „Rață”, Costel Bucur, zis „Chelu”, și Nicolae Răduș, care au fost judecați și condamnați pentru că au încercat să pună în vânzare mai multe arme a ajuns pe rolul Tribunalului Constanța. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 1 iunie. Sima a fost condamnat de Judecătoria Constanța la trei ani și șase luni de închisoare, Bucur la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, la care se adaugă un termen de încercare de trei ani, iar Răduș la doi ani de închisoare cu suspendare condiționată, cu termenul de încercare de patru ani. De asemenea, Judecătoria Constanța a dispus confiscarea armelor, iar pe cei trei i-au obligat la plata a 1.550 de lei, cheltuieli judiciare către stat. Potrivit procurorilor, Nicolae Răduș, din comuna Oltina, în ziua de 25 noiembrie 2009, a vândut, fără drept, investigatorului sub acoperire, un pistol marca EKOL Firat Compact, precum și un număr de șapte cartușe, contra sumei de 1.600 lei, bunuri pentru care nu deținea documente de proveniență și pe care nu avea dreptul să le vândă decât prin intermediul unui armurier. De asemenea, bărbatul se pregătea să vândă o altă armă unei alte persoane, investigatorul sub acoperire declarând că a fost de față când inculpatul a contactat telefonic un cetățean căruia urma să îi faciliteze cumpărarea unui pistol.