Dosarul mineriadei. Fostul şef al SRI Virgil Măgureanu este audiat

Dosarul mineriadei. Fostul șef al SRI Virgil Măgureanu este audiat

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Decizie istorică în dosarul mineriadei. Fostul președinte Ion Iliescu a fost chemat la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoștință că are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii contra umanității în dosarul „Mineriada”, conform Agerpres.El nu a făcut declarații la intrare, nici după ce a stat de vorbă cu procurorii.La Parchetul General a ajuns și fostul șef al SRI Virgil Măgureanu, în legătură cu același dosar. „Până nu se lămuresc de către instanță circumstanțele acestor regretabile victime…”, a declarat Măgureanu, adăugând că nu își reproșează nimic „în legătură cu morți”.„Prin ordonanța nr. 47/P/2014 din data de 16 octombrie 2015, procurorii militari au dispus schimbarea încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii contra umanității prev. de art. 439 alin. 1 lit. a, g și j din Codul penal constând în reprimarea violentă a manifestației din Piața Universității, din dimineața zilei de 13 iunie 1990, soldată cu decesul a patru persoane și rănirea prin împușcare a altor trei, precum și vătămarea corporală și lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane în zilele de 14 și 15 iunie 1990, ca urmare a atacului violent declanșat de către muncitori din unele centre industriale și bazine carbonifere din țară”, a anunțat Parchetul General într-un comunicat de presă.Fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub învinuire în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, pentru infracțiuni contra umanității, respectiv reprimarea violentă a manifestației din Piața Univeristății, urmată de moartea a patru persoane și rănirea altor trei, potrivit agerpres.ro. Iliescu s-a prezentat la Parchetul General în această dimineață, pentru a afla acuzațiile care i se aduc. Acesta are calitatea de suspect. La scurt timp după acesta a ajuns și Virgil Măgureanu, fostul director al SRI. Decizia de redeschidere a dosarului a fost luată de procurorii militari.