Dosarul Microsoft. Nouă miniştri, în vizorul DNA. Iată acuzaţiile

Dosarul Microsoft. Nouă miniștri, în vizorul DNA. Iată acuzațiile

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dosarul Microsoft explodează în România și vizează un număr record de foști înalți demnitari ai statului român.Acuzațiile sunt următoarele:ECATERINA ANDRONESCU (în prezent senator – Parlamentul României), ministrul Educației și Cercetării în perioada 28 decembrie 2000-19 iunie 2003; 22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009; ministrul Educației, Cercetării și Inovării în perioada 2008-2012, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență și spălare de bani, în perioada în care avea calitatea de ministru.Ecaterina Andronescu: Sunt șocată de acuzațiile DNAVREME VALERIAN (în prezent deputat), ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în perioada septembrie 2010 - februarie 2012 ministru, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în perioada în care avea calitatea de ministru.MIHĂILESCU PETRU ȘERBAN (în prezent senator – Parlamentul României), ministru coordonator al SGG în perioada decembrie 2000 – octombrie 2003, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani în perioada în care avea calitatea de ministru.Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile legale și constituționale, referatul, în vederea sesizării Parlamentului European pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de:NICA DAN (prezent membru al Parlamentului European), ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în perioada 2000 – iulie 2004, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență și spălare de bani.În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea sesizării Președintelui României pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de următorii:ȚICĂU ADRIANA, ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în perioada iulie-decembrie 2004 - abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență, spălare de bani.SANDU GABRIEL, ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în perioada decembrie 2008 – septembrie 2010 - abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență, spălare de bani.FUNERIU PETRU – DANIEL, ministru al Educației și Cercetării în perioada 2009 – 2012 - abuz în serviciuATHANASIU ALEXANDRU, ministru al Educației și Cercetării în perioada 2003 – 2005 - abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență, spălare de bani.Sursa: realitatea.net