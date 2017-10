Dosarul "Grădiniţa Micul Regat". Judecătorul nu a reuşit să-i aducă pe copiii abuzaţi în sala de judecată

Dosarul "Grădinița Micul Regat". Judecătorul nu a reușit să-i aducă pe copiii abuzați în sala de judecată

Astăzi are loc un nou termen al procesului Grădiniței "Micul Regat" din Constanța. Premiera negativă a instanței de judecată nu a mai avut loc, astfel încât niciunul dintre copii nu a fost adus pentru audieri la Judecătoria Constanța, desi magistratul Alexandru Bogdan Arhip a vrut cu orice preț să îi aducă pe micuți în sala de judecată. Si asta pentru in locul a 3 dintre ei vor veni reprezentantii legali, unul dintre copii are scutire medicală, iar un alt copil nu se afla la domiciliu.Arma Cristina Alina, Vierescu Georgiana, Hercus Larissa Victoria, Petre Irina, Manolache Cristina și Pufleanu Eliza, cele 6 angajate ale grădiniței private din Constanța sunt acuzate că îi băteau pe copii și îi amenințau, așa cum se poate vedea si pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. Ședința este secretă.