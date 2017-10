Dosarul Colectiv. Anunţul făcut de premierul Dacian Cioloş

Dosarul Colectiv. Anunțul făcut de premierul Dacian Cioloș

Vineri, 27 Noiembrie 2015

Dacian Cioloș a vorbit despre gafele ISU și despre felul în care vede situația secretarului de stat Raed Arafat, în emisiunea Jocuri de Putere, la Realitatea TV.Dacian Cioloș a explicat: "Nu știu dacă problema e doar la ISU București, cel puțin acolo am putut identifica că e clar o problemă. În același timp, cred că ISU are nevoie de o restructurare și ameliorare a managmentului și am cerut domnului Arafat să vină în următoarele zile cu o analiză privind modul de funcționare al ISU și cu propuneri de restructurare și ameliorare și în funcție de aceste propuneri și modul de abordare vom decide care sunt deciziile care trebuie luate. E clar că ISU are nevoie de o restructurare și de măsuri care să crească încrederea.Acolo există un departament care se ocupă de intervențiile de urgență și s-a dovedit foarte eficient. Trebuie să vedem cum putem ameliora niște lucruri înainte de a blama oameni. E si partea din ISU care se ocupa de prevenire si acolo din cate am inteles exista disfuncționalitati grave, cum s-a observat din situatia de la Bucuresti și de aceea vreau să văd întâi această analiză.Pe dl. Arafat îl cunosc din perioada în care în indiferența autorităților din România dânsul facea eforturi ca să creeze această structură de intervenție rapidă, știu eforturile pe care le făcea. Căutând susținere financiară inclusiv la CE.Nu mă grabesc încă să judec un om, dar mă grabesc să apreciez calitatea activității unei instituții", a conchis premierul, citat de realitatea.net