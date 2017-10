Dosarele SECURITĂŢII. Cum îl turna ca un ordinar "Stanciu" pe "Veteran" (I)

Dosarele SECURITĂȚII. Cum îl turna ca un ordinar "Stanciu" pe "Veteran" (I)

Deconspirarea arhivelor Securității. Ce subiect interesant! Mulți au avut de pătimit de pe urma serviciilor de informații comuniste, iar pe lista celor „filați” se regăsește și profesorul Traian Petcu, multiplu campion național și internațional la atletism. Intrat în atenția Securității, Petcu este tristul protagonist al Dosarului „Veteranul”, un dosar spumos, din care aflăm cum era turnat de prietenii pe care îi primea în casă, îi așeza la masă și îi omenea cu un pahar de vin. În episodul de astăzi, sursa „Stanciu” își face treaba ca la carte. O notă informativă „model”!Sursa informează că, în ziua de 16 mai 1978, aproximativ orele 10.30, s-a deplasat, în urma unei invitații făcute anterior, la numitul Petcu Traian, din strada Bogdan Vodă, nr. 79, Constanța. Sursa a mers și cu o nepoțică de 1 an și 5 luni, cu căruciorul, pentru că nu avea cu cine să o lase. Sursa era așteptată de numitul Petcu Traian, care a exclamat: „Hai domnule, că era vorba că vii la 9!”. Sursa a răspuns că a întârziat din cauza copilului.(…)Sus numitul i-a arătat sursei o parte din trofeele lui, câștigate la concursurile din țară în timp ce era sportiv la clubul Dinamo București, motiv pentru care a invitat pe sursă la el acasă. Erau fotografii mai multe, din care reieșea și figura numitului Petcu la o paradă a unei sărbători. A mai arătat și alte fotografii cu niște prieteni boxeuri. Sursa a constat că în casă era mare dezordine, cu preșuri de cârpă și dulapuri foarte vechi.(…)Sursa a mai constatat că numitul are de gând să-și facă un cabinet de cultură fizică medicală, unde vor veni mai multe persoane grase pentru tratament, „să mai scot și eu un ban în plus, că nu strică”. La un moment dat, numitul Petcu a spus: „Vreau să-mi fac o expoziție în oraș, cu toate trofeele sportive, dar ăștia nu-mi dau voie, că ei nu știu să cheltuiască decât pe plimbări prin străinătate”. Care „ăștia”? a întrebat sursa. Sus numitul a răspuns: „Toți care nu mă înțeleg. Puteam face și un muzeul sportiv, dar n-am sprijin local”.(…)Sus numitul Petcu a spus că nu dă trofeele la clubul Dinamo. Sursa l-a întrebat: „Ce ai cu Dinamo?”, iar Petcu a răspuns: „Securitatea m-a anchetat, pentru că, pe vremea când a fost arestat Filimon Sîrbu, făceam alergări pe plajă, mă antrenam pe acolo cu alții și prin urmare trebuia să știu ceva de F. Sîrbu, ceva de arestarea lui, cine l-a trădat. Eu am fost anchetat și de siguranță, și de securitate pentru asta, dar nu știu nimic. Îl căutau pe unul Caraivan, bănuit de trădare”.(…)S-a mai discutat despre un aviator Agarici. (…) În general, tot mereu a vorbit nemulțumit!!! În final, a spus să mai aranjăm o întâlnire, dar să vin singur, ca să poată să îmi arate tot ce are el. Am acceptat, urmând să stabilesc când vine sursa din concediu medical.XXXInformarea sursei „Stanciu” a ajuns pe biroul lt. maj. Cernat C., care notează: „Nota a fost furnizată de către sursă ca urmare a instructajului făcut și a sarcinilor trasate. Petcu urmează să facă o deplasare în RFG. Sursa va cunoaște și alte aspecte din activitatea preocupărilor celui în cauză”. Iar maiorul Ghergic Teodor punctează: „Să continuăm contractarea, mai ales în perioada aceasta, premergătoare plecării în RFG. Pe lângă stabilirea relațiilor cu prof. T, să se aibă în vedere și ce alte publicații, scrieri mai are în bibliotecă.