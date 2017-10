Dosarele privind taxa de poluare sunt câştigate pe bandă rulantă la Constanţa. Vedeţi cum!

Dosarele privind taxa de poluare sunt câștigate pe bandă rulantă la Constanța. Vedeți cum!

Sumele imense luate cu japca de statul român cu ocazia înmatricu-lării mașinilor cumpărate din străinătate pot fi recuperate în instanță. Prin urmare, statul plătește înzecit eroarea în care se află, pentru că la măsura instanțelor de a da înapoi oamenilor taxele imense percepute se adaugă și plata cheltuielilor judiciare. Iar de la miile de dosare din toată țara se adună sume imense care, până la urmă, tot din banii noștri, ai tuturor, se plătesc, pentru niște greșeli legislative.Nu mai vorbim de problemele pe care le-a creat în ultimii ani această taxă prin faptul că românii, pentru a fenta autoritățile române, au trecut abitir granița în Bulgaria, unde mașinile pot fi înmatriculate foarte ușor și pe bani mult mai puțini. Și de aici, polițiștii de la Rutieră s-au ales cu o mie și una de probleme, pentru că nimeni nu poate deține un control al mașinilor înmatriculate în țara vecină, iar acestea sunt implicate în foarte multe accidente rutiere ori infracțiuni.Ce a spus Curtea de Justiție a Comunităților Europene?Curtea de Justiție a Comunită-ților Europene, la cererea unei instanțe românești, și-a exprimat punctul de vedere vizavi de taxa de primă înmatriculare.„Taxa de poluare introdusă de România, impusă mașinilor la prima lor înregistrare în România, contravine legislației Uniunii Europene. Respectiva lege (n.r. - prin care s-a introdus taxa de poluare la prima înmatriculare) are efectul de a descuraja importul și punerea în circulație a mașinilor second-hand cumpărate în alte state membre”, precizează Curtea de Justiție a Comunității Europene (CEJ). Mai mult, CEJ spune că legislația europeană interzice statelor membre să ia măsuri de taxare în exces a unor produse provenind din alte state, în favoarea celor de proveniență autohtonă.„Această interdicție caută să garanteze neutralitatea totală a sistemului intern de taxe din punct de vedere al concurenței între produsele autohtone și cele importate”, explică CEJ.De asemenea, deși constată că sistemul de taxare introdus de România nu face vreo diferență explicită între statutul mașinilor în funcție de proveniența lor sau de naționalitatea proprietarului, nefiind astfel o discriminare directă, CEJ apreciază că taxa poate fi discrimnatorie indirect, având în vedere efectele pe care le produce.„Curtea apreciază că legislația românească în această materie are ca efect faptul că vehiculele second-hand importate, cu o vechime considerabilă, sunt taxate cu până la 30 la sută din valoarea lor - chiar dacă este aplicată o reducere însemnată la taxă ca urmare a scăderii valorii acestora - în timp ce mașinile similare oferite pe piața auto second-hand internă (n.r. - din România) nu sunt supuse acestei taxe. În atare condiții, legislația are ca efect descurajarea importului și înscrierii în circulație în România a mașinilor second-hand cumpărate în alte state membre”, afirmă CEJ.Deși UE nu împiedică statele membre să introducă noi taxe, legislația europeană obligă țările membre să aleagă și să aranjeze sistemul de taxe astfel încât acestea să nu aibă efectul de a promova vânzările auto second-hand din piața autohtonă, astfel descurajând importul de mașini similare, continuă CEJ.Dosare câștigate la ConstanțaȘi la instanțele constănțene astfel de procese sunt înregistrate și câștigate pe bandă rulantă.În dosarul nr. 243/118/2011, Valen-tina Cutopal a chemat în judecată Administrația Finanțelor Publice (AFP) Mangalia și Administrația Fondului de Mediu (AFM), plângându-se că a cumpărat, anul trecut, un autoturism marca Audi, norma de poluare E3, an de fabricație 2002, pentru care AFP Mangalia i-a impus să plătească 6.713 lei, cu titlu de taxă de poluare, condiționând astfel înmatricularea autoturismului.Prin sentința civilă nr. 728 din 28 aprilie 2011, Tribunalul Constanța a obligat Administrația Fondului pentru Mediu să restituie suma de 5.818 lei, achitată cu titlu de taxă de poluare, cât și dobânda aferentă acestei sume, începând cu data de 23 noiembrie 2010 și până la restituirea efectivă.Într-un alt dosar, nr. 1464/254/2010, Acmambet Tanure a soli-citat restituirea sumei de 2.110 lei, plătită, în 2008, cu titlu de taxă de poluare pentru un autoturism marca BMW. Firește, prin sentința civilă nr. 1033, din 9 iunie 2011, Tribunalul Constanța i-a dat câștig de cauză, obligând Administrația Fondului Proprietatea la plata sumei de 2.110 lei și, firește, cheltuieli de judecată în valoare de 183 de lei.Ce trebuie să faceți pentru a vă recupera banii? Osman Enghin, cel care i-a reprezentat în instanță pe cei doi reclamanți de mai sus, spune că procedura prin care autoritățile statului pot fi date în judecată în vederea recuperării acestor sume este extrem de simplă. În primul rând, se face o solicitare de rambursare din proprie inițiativă către Administrația Finanțelor Publice. Răspunsul lor a fost mereu negativ, așa că nu trebuie să vă speriați! Apoi se face o cerere de chemare în judecată, care va fi adresată Tribunalului Constanța, la care se anexează chitanța de achitare a taxei pe poluare, decizia de calcul a taxei respective și adresa prin care restituirea banilor de către Administrația Financiară a fost refuzată. După sentința primei instanțe, nu trebuie să vă speriați de recursul formulat de AFP ori AFM! De obicei, este o simplă formalitate, sentințele rămânând în picioare și după ce trec prin instanța Curții de Apel, ele devenind astfel definitive și irevocabile.Cu sentința respectivă nu mai trebuie decât să vă adresați din nou AFP-ului de care aparțineți, în vederea restituirii sumei care vi s-a luat în mod abuziv.