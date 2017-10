Dosare penale pentru şoferii care au călcat strâmb în week-end

Dosare penale pentru șoferii care au călcat strâmb în week-end

Șoferii știu cel mai bine câte nereguli se petrec, zilnic, în trafic. Ei sunt cei care iau „pulsul” și asistă la încălcări flagrante ale normelor rutiere. Iar asta se întâmplă din cauza lipsei agenților de circulație pe șosea, a proastei pregătiri a unora dintre conducătorii auto sau a teribilismului altora. Destul de mulți factori care, laolaltă, au favorizat producerea unor accidente rutiere foarte grave pe șoselele din județul Constanța. Dacă ar fi în fiecare zi în stradă măcar un sfert din polițiștii pe care i-am văzut cu ocazia vizitei lui George W. Bush la Neptun am înregistra, brusc, o scădere a numărului accidentelor de mult așteptată. Autoritățile ne-au demonstrat săptămâna trecută că acest lucru se poate. Doar trebuie să se vrea… Dosare penale pentru conducere fără permis În acest week-end, polițiștii au reușit să îi prindă și să-i sancționeze pe unii dintre șoferii nedisciplinați din trafic. Ei au întocmit chiar mai multe dosare penale pentru conducere fără permis. Un lucru bun ar fi dacă aceste sesizări, odată ajunse la instanțele de judecată, s-ar solda cu pedepse mai aspre, care să îi „convingă” pe șoferi să nu se mai urce la volan fără a poseda carnet de conducere, că astfel pun în pericol atât viața lor, cât și a acelora pe care îi au în mașini (ce le pot fi persoane foarte dragi lor), dar și a unor pietoni nevinovați. Astfel, sâmbătă, 5 aprilie a.c., lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Constanța l-au depistat în trafic pe Costel G., de 27 de ani, din satul Movilița, județul Constanța, care conducea un autoturism marca Dacia fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ion Vasile M., de 30 de ani, din localitatea Agigea, a fost și el prins la volan fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie. La Techirghiol, oamenii legii l-au depistat pe Costel G., de 27 de ani, din Topraisar, care se afla la volanul unei mașini, pe DN 38, deși nu poseda carnet de conducere. Polițiștii de la SPR Constanța l-au depistat, sâmbătă, pe bulevardul Tomis, pe Constantin G., de 26 de ani, care conducea un autoturism Citroen, deși avea expirată valabilitatea autorizației provizorie de circulație. Tânărul va trebui să suporte rigorile legii pentru faptul că nu a fost prins în legalitate. Beți la volan Nu numai șoferi fără permis au fost descoperiți în trafic, ci și persoane care au consumat băuturi alcoolice și s-au urcat la volan. O inconștiență și un pericol în plus pe drumurile din județ. Astfel, polițiștii din Cumpăna l-au depistat în trafic pe Ion H., de 52 de ani, din localitate, care conducea un autoturism pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (1,03 mg/l alcool pus în aerul expirat). Andrei Ștefan B., de 29 de ani, din Negru Vodă, a fost depistat în trafic de polițiștii din Techirghiol conducând un autoturism pe drumurile publice având 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe de altă parte, polițiștii din Chirnogeni l-au depistat în trafic pe Nelu C., de 37 de ani, din localitatea Negrești, care conducea un autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice (1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat). Și polițiștii din Corbu l-au depistat în trafic pe Mircea Liviu P., de 25 de ani, care conducea un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Tuturor acestora le-au fost întocmite dosare penale.