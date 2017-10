Dosare penale pentru şoferi prinşi băuţi la volan

Dosare penale pentru șoferi prinși băuți la volan

Mai mulți șoferi din județul Constanța au fost prinși de polițiștii de la Rutieră conducând autoturisme deși se aflau în stare de ebrietate.În noaptea de duminică spre luni, de exemplu, în jurul orei 24, în Medgidia, a fost depistat Sorin Urla, de 45 de ani, din localitate, conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.Duminică, pe la ora 3.50, în municipiul Constanța, a fost depistat Sorin Cătălin Vințeanu, de 31 de ani, din Constanța, conducând pe bulevardul Aurel Vlaicu un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tot ieri, dar la ora 17, în județul Constanța, a fost depistat Gheorghe Degeratu, de 48 de ani, din Techirghiol, conducând pe DN 38, în localitatea Techirghiol, un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat testarea cu aparatul Drager și totodată recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Celor trei le-au fost întocmite dosare de cercetare penală.