Dosare penale pentru mai mulţi şoferi din Constanţa. Cum au fost depistaţi de oamenii legii

Dosare penale pentru mai mulți șoferi din Constanța. Cum au fost depistați de oamenii legii

La data de 13 ianuarie a.c., în jurul orei 02:10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Cobadin, județul Constanța, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Murfatlar, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 13 ianuarie a.c., în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pantelimon au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Constanța, care a condus un autoturism pe raza localității Tichilești, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat).La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un moped neînmatriculat, pe raza municipiului, fiind sub influența băuturilor alcoolice (1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat) și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din județul Ialomița, care a condus un autoturism pe raza localității Tuzla, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat) și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 226, în localitatea Mihai Viteazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorii auto au fost conduși la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.