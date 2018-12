Dosare penale pentru mai mulţi şoferi! Ce spune Poliţia Rutieră Constanţa

Dosare penale pentru mai mulți șoferi! Ce spune Poliția Rutieră Constanța

La data de 2 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 2 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Murfatlar au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada General Vasile Milea din Murfatlar, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 58 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.