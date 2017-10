Dosare penale la Constanţa pentru fraude în ziua votului

Dosare penale la Constanța pentru fraude în ziua votului

Poliția Română anunță faptul că, din punct de vedere al ordinii și siguranței publice, alegerile locale din acest an au fost cele mai sigure alegeri din ultimii ani. Totodată, poliția susține că nu a fost înregistrat niciun eveniment deosebit, în ziua alegerilor locale participând peste 33.400 de polițiști.„Prezența activă a polițiștilor a făcut ca numărul infracțiunilor săvârșite cu violență și cele de natură judiciară să se situeze sub media ultimilor ani. Polițiștii din întreaga țară desfășoară activități de cercetare cu privire la 245 de semnalări privind posibil vot multiplu, 137 de infracțiuni privind coruperea alegătorului și 20 pentru fraudă la vot, vizând introducerea în urnă a mai multor buletine de vot”, se arată într-un comunicat emis de IGPR.Oamenii legii au constatat 823 de fapte de natură contravențională, majoritatea constând în continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, cât și filmarea sau fotografierea buletinelor de vot. În perioada următoare, polițiștii și procurorii vor clarifica toate as-pectele sesizate și se vor stabili împrejurările în care acestea s-au produs. Față de alegerile locale din 2012, sesizările au scăzut cu 43%, infracțiunile sesizate au fost cu 51% mai puține, iar contravențiile au scăzut cu 53%.La Medgidia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru neglijență în serviciu după ce președintele secției 252 a plecat acasă cu o ștampilă de vot. La Limanu, Nisipari și Cernavodă mai multe persoane s-au trezit cu dosar penal după ce și-au fotografiat buletinul de vot. Și comuna Nicolae Bălcescu a fost scena unor incidente electorale, aici fiind deschis un dosar penal in rem, după ce au fost înregistrate sesizări potrivit cărora unul dintre candidați ar fi dat câte 500 de lei spagă către alegători. Dosar penal s-a deschis și în urma dispariției unui sac cu 700 buletine de vot pentru primar, de la secția de votare 65 din municipiul Constanța.