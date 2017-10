Dosare penale după ce au fost prinşi fără permis de conducere şi beţi la volan

Dosare penale după ce au fost prinși fără permis de conducere și beți la volan

Deși oamenii legii recomandă de câteva zile conducătorilor auto să nu plece la drum fără să aibă mașinile echipate cu lanțuri și cauciucuri de iarnă, tocmai pentru a evita accidentele rutiere, există persoane care nu țin cont de prevederile legale nici măcar atunci când vremea este nefavorabilă. Este vorba despre indivizii care urcă la volanul autoturismelor deși nu dețin permise de conducere, punând în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Mai mult, pe lângă faptul că nu au dreptul de a conduce, unii dintre ei sunt atât de inconștienți încât urcă la volan chiar și după ce au consumat băuturi alcoolice. În cursul zilei de joi, cu toate că străzile erau acoperite de polei, Marian Pătrașcu, de 26 de ani, din Medgidia, a fost prins de polițiștii din localitate în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice deși nu are permis de conducere. Mai mult, potrivit anchetatorilor, el se afla și sub influența băuturilor alcoolice, având 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt tânăr a fost prins de polițiștii din Eforie. Doru Vesa, de 32 de ani, din localitate, a fost oprit pe stradă de oamenii legii. În momentul în care polițiștii i-au solicitat actele la control, acesta le-a spus că nu are permis de conducere. Și Florin Grosu, de 27 de ani, este cercetat de polițiștii din Cumpăna pentru că a fost prins când conducea o mașină pe drumurile publice fără a poseda carnet de conducere. De asemenea, oamenii legii au constatat că el era și sub influența băuturilor alcoolice, având 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt individ a fost prins de oamenii legii din Nicolae Bălcescu. Vasile Odică, de 23 de ani, din localitate, plecase la plimbare cu autoturismul unui prieten, deși nu are permis. Și Daniel Cazacu, de 35 de ani, din Constanța, a intrat pe mâna polițiștilor. El a fost tras pe dreapta de oamenii legii din localitatea Târgușor care au constatat că tânărul avea permis de conducere. În schimb, după cum susțin polițiștii, Cazacu se afla sub influența băuturilor alcoolice, având 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cele cinci cazuri, oamenii legii au întocmit dosare penale pe numele celor care au fost prinși că au încălcat legea.